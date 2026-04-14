Acuerdos con comunidades rurales permiten levantar bloqueos en Dosquebradas por cobro del predial

Pereira

Tras varias inconformidades y protestas en zonas rurales y urbanas de Dosquebradas, la Alcaldía logró acuerdos con líderes campesinos que permitieron levantar los bloqueos registrados en el sector de La Romelia, en medio de la controversia por el incremento del impuesto predial.

El alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, lideró una mesa de diálogo con representantes de las Serranías del Alto del Nudo, La Marcada y otras zonas rurales, con el propósito de atender directamente las inquietudes generadas por el proceso de actualización catastral realizado el año anterior y que comenzó a impactar los cobros en 2026.

Como resultado del encuentro, se anunciaron dos medidas inmediatas. La primera consiste en suspender durante tres meses la expedición y cobro del impuesto predial para los predios rurales del municipio. La segunda, exigir al Área Metropolitana Centro Occidente el regreso de su equipo técnico al territorio, con el fin de revisar junto a la comunidad los avalúos que han sido cuestionados por los propietarios.

“Hacemos un compromiso con las comunidades de las serranías y de la zona rural, tal como ellas mismas lo han solicitado. Por eso aprobamos estas medidas, con las que esperamos dar mayor claridad sobre los avalúos de los predios de estas zonas y avanzar hacia un cobro ajustado a la realidad de cada uno de los predios actualizados”, explicó el mandatario municipal.

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Estas decisiones comenzarán a implementarse una vez se articule el trabajo entre las entidades responsables del proceso, incluyendo las secretarías de Hacienda y Planeación, así como organismos de control como la Personería y la Procuraduría.

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Por su parte, la directora del Área Metropolitana Centro Occidente, Claudia Patricia Cárdenas, indicó que la entidad entregará información detallada sobre la metodología utilizada en la actualización catastral y realizará nuevas verificaciones, tanto en oficina como en campo, para ajustar los avalúos cuando sea necesario.

“En primer lugar, entregar la información sobre la metodología utilizada en la actualización. En segundo lugar, realizar atenciones descentralizadas en la zona rural para escuchar a propietarios, usuarios e interesados, recopilar reclamaciones, inquietudes, planos, estructuras y toda la información necesaria. También haremos las verificaciones requeridas, ya sea con revisión en oficina o con nuevas visitas a los predios”, señaló la directora del AMCO.

Desde la comunidad, voceros como Judit Mayerly León, edil del corregimiento de La Marcada, destacaron la disposición de las autoridades municipales para escuchar y atender las solicitudes, resaltando que los acuerdos alcanzados generan tranquilidad entre los campesinos.

“Es una satisfacción, primero, haber sido atendidos por el alcalde, porque era una de las peticiones más importantes de la comunidad. Y segundo, ver su voluntad de escuchar el clamor de los campesinos, pero también de atenderlo. Vimos disposición real para trabajar con nosotros y se lograron acuerdos que traen tranquilidad y satisfacción para la comunidad campesina”, afirmó la edil.

El proceso continuará con un primer encuentro programado para el próximo 22 de abril en la Casa Campesina de Dosquebradas, donde se espera avanzar en la revisión técnica de los avalúos y consolidar soluciones definitivas.

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Con estos acuerdos, se levanta el bloqueo en la zona de La Romelia en la vía desde y hacia Santa Rosa de Cabal, que es paso obligado para quienes van a Manizales y Medellín, garantizando la movilidad en esta importante carretera nacional.