Detectan irregularidades en los 14 centros privados de atención para adultos mayores en Dosquebradas

Centros privados del adulto mayor en la mira de la Alcaldía de Dosquebradas (foto: Alcaldía de Dosquebradas)

Dosquebradas

Los 14 centros privados de cuidado para adultos mayores identificados en Dosquebradas presentan irregularidades en el cumplimiento de la normatividad, por lo que la administración municipal anunció el inicio de visitas de verificación para revisar sus condiciones de funcionamiento.

Según la secretaria de Salud del municipio, Nini Lorena Acevedo, durante varios meses se realizaron requerimientos a los responsables de estos centros para que ajustaran su funcionamiento a la normativa vigente; sin embargo, ante los reiterados incumplimientos detectados, ahora se realizará una fase de evaluación formal que incluso podría derivar en sanciones o cierres.

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“De los 14 centros privados para el cuidado de los adultos mayores identificados, solo uno cumple parcialmente lo requerido en el Centro de Protección Valentina, el resto incumple la normativa y podrían ser objeto de sanción, como el cierre de dichos establecimientos. Más que cumplir con la exigencia legal son requerimientos para garantizar el cuidado y el bienestar de las personas que reciben atención; Todos estos centros identificados son de carácter privado, es decir, reciben recursos económicos para su funcionamiento.”

Solo uno de los 14 establecimientos presenta un cumplimiento parcial de los requisitos exigidos; los demás centros registran diferentes fallas relacionadas con documentación, personal de atención y condiciones físicas de las instalaciones.

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Las jornadas de inspección se realizarán con el acompañamiento de varias dependencias municipales, así como de la Policía y el Ministerio Público, con el objetivo de evaluar cada centro y adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la seguridad de los adultos mayores atendidos en estos establecimientos.