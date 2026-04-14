Tras diálogo con el Gobierno Nacional y de Risaralda, comunidades indígenas levantan la minga

Pereira

Cerca de 300 integrantes de comunidades indígenas provenientes de Balboa, Apía, La Celia y Santuario se movilizaron hasta Pereira y se asentaron a las afueras de la Gobernación de Risaralda con el propósito de exigir el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno Nacional.

En medio de esta situación se estableció un diálogo donde se instaló un espacio de concertación con presencia de autoridades indígenas, delegados del orden nacional y organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Pereira, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas, entre otras instituciones que actuaron como garantes del proceso.

La vocería de las comunidades estuvo a cargo de Lisandro Nacavera, quien presentó un pliego de peticiones centrado en educación, territorio, infraestructura y atención social. Entre las principales solicitudes se encuentran la creación de una institución educativa indígena en el resguardo Karabi Drua, la vinculación de docentes con enfoque diferencial, avances en la formalización de resguardos y el reconocimiento de autoridades indígenas.

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Asimismo, se plantearon necesidades en materia de infraestructura vial, especialmente en el corredor Cachipay – Balboa, así como procesos de reparación integral y ayudas humanitarias para las comunidades.

Como uno de los avances concretos, se acordó con el Ministerio de Educación la realización de una reunión en Bogotá los días 29 y 30 de abril, en la que se analizará la viabilidad de la institución educativa Karabi Drua, con la participación de las autoridades indígenas y la Secretaría de Educación Departamental.

La administración departamental reiteró su disposición al diálogo y al respeto por la movilización pacífica, destacando la importancia de estos espacios para construir soluciones conjuntas que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas de Risaralda.

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Se espera que en las próximas horas se haga el retorno de estas comunidades a sus territorios y pueda desalojar la plazoleta de la Gobernación donde permanecían asentados con carpas.