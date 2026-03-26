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26 mar 2026 Actualizado 19:31

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Metro de Bogotá: ya está en Colombia el noveno tren de la Línea 1, pronto llegará a la capital

El noveno tren del Metro fue desembarcado en el Puerto de Cartagena e iniciará en las próximas horas su traslado a Bogotá.

Metro de Bogotá: ya está en Colombia el noveno tren de la Línea 1, pronto llegará a la capital

Metro de Bogotá: ya está en Colombia el noveno tren de la Línea 1, pronto llegará a la capital

Metro de Bogotá: ya está en Colombia el noveno tren de la Línea 1, pronto llegará a la capital

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que ya está en Colombia el noveno tren de la Línea 1 del Metro, el cual fue desembarcado en el Puerto de Cartagena e iniciará en las próximas horas su traslado hacia el Patio Taller de Bosa en la capital del país.

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Según el cronograma del Metro de Bogotá, se espera que, en octubre de este año, estén en el país, los 30 trenes que hacen parte de la Línea 1. “Noveno tren del Metro de Bogotá en Colombia”, fue el mensaje que publicó el alcalde Galán a través de su cuenta en la red social X.

Es importante mencionar que el alcalde ha dicho en reiteradas oportunidades que cada 15 días llegará un nuevo tren del Metro de Bogotá. Cada uno de ellos será integrado a la operación de prueba y de esa manera garantizar que el proyecto avance. En total, serán 30 trenes de seis vagones cada uno.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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