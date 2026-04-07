Trabajador del Metro que tiró piedras a un bus de TransMilenio será denunciado penalmente

En la mañana de este lunes, 6 de abril, se registraron manifestaciones en la Autopista Sur por parte de trabajadores del Metro de Bogotá, quienes aseguran que no han recibido el último pago. Debido a esta inconformidad, hubo bloqueos que afectaron a los usuarios de TransMilenio.

Sobre este tema, la Empresa Metro se pronunció sobre las demoras en los pagos de los salarios de los trabajadores y aseguró que está relacionado con el subcontratista de Inacar,Gragontec. “Los pagos a los obreros de subcontratistas corresponden directamente a los contratistas”, dijo la entidad.

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En medio de estos bloqueos, un trabajador del Metro de Bogotá arrojó piedras contra un bus de TransMilenio. El hecho quedo registrado en cámaras. Ante esta situación, la Empresa Metro de Bogotá decidió tomar medidas en contra de esta persona.

¿Qué medidas tomó la Empresa Metro de Bogotá?

En primer lugar, la Empresa Metro de Bogotá aclaró que el trabajador que se vio involucrado en estos hechos no hace parte de la planta de servidores públicos de la entidad y tampoco es contratista de ésta. Además, la entidad solicitó al Concesionario ML1 la identificación plena de la persona involucrada.

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Debido a la gravedad de los hechos, Metro de Bogotá tomará acciones jurídicas en contra de esta persona. “La entidad rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia que afecte la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento del sistema de transporte público”, agregó.

Entre tanto, la Empresa Metro de Bogotá indicó que está al día con los pagos al Concesionario. “Cualquier subcontratista de ML1 que tenga algún inconveniente relacionado con los pagos que debe recibir de este último, puede enviar un correo electrónico al Metro para remitir directamente al Concesionario ML1 para que sean atendidas sus peticiones”, indicó.