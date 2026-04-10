“En dos meses la gente va a ver trenes rodando haciendo pruebas”: Carlos Galán sobre metro en Bogotá

Desde la estación de la calle 53, y en compañía de Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que en el mes de julio los ciudadanos podrán ver los trenes del metro haciendo las pruebas respectivas para su puesta en funcionamiento en el 2028.

“En dos meses la gente va a ver trenes rodando haciendo pruebas. Desde el patio taller hasta la estación cuatro en Kennedy”, dijo Galán.

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De igual forma, el mandatario aseguró que se están cumpliendo con los tiempos de obra, por eso a la fecha se tiene un avance de más del 75 %.

“Si puede entregar unos días antes de que esté proyectado, pues sería mucho mejor, pero si no, cumpliremos los tiempos en marzo de 2028. (…) Yo dejaré lista la operación y en operación de pruebas, porque se requieren seis meses de pruebas. En el segundo semestre del año entrante estará totalmente terminada la obra“, agregó.

Los comercios y las obras del metro

El alcalde Galán también reconoció que las obras del metro han generado inconvenientes y molestias a los habitantes y comerciantes de las zonas aledañas. Sin embargo, el mandatario habló de las ayudas que se han entregado a los más afectados.

“Nosotros desarrollamos un programa que se llama el Metro te Acompaña. Por primera vez en Colombia, un proyecto de infraestructura tiene recursos y apoyo para comercios afectados durante el desarrollo de la obra. Eso nunca había ocurrido, nunca se le daba apoyo. Se le decía, mire, aguántese que la obra lo va a afectar, pero después va a tener beneficios, porque la obra va operar y usted va estar al lado del metro o al lado del corredor que se haga”, aseveró.

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Y agregó, “hemos atendido más de mil cien comercios con recursos, tres mil cuatrocientos serán los que atenderemos en total. Por ejemplo, talleres que no pueden meter vehículos, les estamos ayudando con motos para que puedan hacer a domicilio arreglo de carros, es un ejemplo. Estamos dándoles recursos para arriendo, para maquinaria, de pronto, bienes de capital de microempresas para ayudarles en el tránsito mientras que se hace la obra”.

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Confrontación política

Así mismo, Galán habló de las diferencias que ha tenido con el presidente Gustavo Petro por la construcción de la Primera Línea del metro que además es elevada y no subterránea como la quería el mandatario de los colombianos.

“El presidente ha dicho que le duele dar esa plata para el metro, pero le toca. Es un indicativo que ya está resignado con este proyecto y así se fue y así se terminará. El Metro no está en discusión, la Nación no puede frenar vigencias futura”, concluyó.

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