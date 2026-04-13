Alerta naranja en el Caribe: Ideam advierte vientos de hasta 25 nudos y olas de hasta 3 metros

Cartagena con incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento

El meteorólogo Alexander Martínez, del IDEAM, informó que actualmente se mantiene una alerta naranja en amplias zonas del Caribe colombiano debido a las condiciones de viento y oleaje.

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“En la parte marítima del Caribe, especialmente hacia la parte central y oriental, tenemos por el momento una alerta naranja por oleaje y viento”, señaló.

El funcionario también explicó que en el sector central se registran “vientos que en la parte central pueden llegar hasta 25 nudos con dirección este noreste y alturas de las olas de hasta 3 metros”.

Para la zona oriental, Martínez indicó que “tenemos esta misma alerta a naranja por vientos que podrían llegar hasta los 22 nudos y alturas de las olas de hasta 2.7 metros”.

En contraste, hacia el occidente del Caribe la alerta es de menor nivel. “Hacia la parte occidental, incluido zonas muy cercanas al Golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés y Providencia, tenemos una alerta amarilla por oleaje y viento”, explicó. En estas áreas, detalló que “vientos que pueden llegar hasta 15 nudos con dirección noreste y altura de la ola de 2.3 metros”, mientras que en el suroccidente “vientos de hasta 16 nudos… y una altura de la ola hasta 2.5 metros”.

Sobre las zonas afectadas, el meteorólogo precisó que las condiciones impactan principalmente áreas marítimas: “Particularmente zonas cercanas a la costa y mar adentro especialmente”.

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Precisó que la alerta involucra sectores de Bolívar, Atlántico y Magdalena, así como áreas cercanas a La Guajira, aunque reiteró que “estas condiciones de viento y oleaje se dan más que todo hacia zonas mar adentro y que pueden ser condicionadas también hacia algunos sectores muy cercanos al litoral”.

Lluvias en varias zonas del Caribe

En cuanto a las precipitaciones, Martínez indicó que “podríamos tener algunas precipitaciones especialmente persistentes hacia algunas zonas del occidente, centro y sur de la región”. Estas lluvias, dijo, “podrían persistir especialmente hacia la parte occidental centro y sur en las primeras horas de la mañana, nuevamente hacia algunas horas de la tarde y podrían fortalecerse nuevamente hacia algunas horas de la noche”.

Los sectores con mayores acumulados serán “Córdoba, la parte centro y sur, de Sucre, en centro y sur de Bolívar, así mismo hacia algunas zonas del sur de Magdalena y algo más local hacia algunas zonas de Cesar”.