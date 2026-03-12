Tras 18 meses de intervención, deuda de Air-e con generadoras se eleva a casi $2 billones

Las empresas generadoras advierten que luego de 18 meses de intervención, las deudas de Air-e llegan a casi 2 billones de pesos, sin soluciones en el corto plazo.

De acuerdo con Alejandro Castañeda, director de Andeg, el gremio señaló que cuando inició la intervención, Air-e adeudaba 600 millones de pesos y hoy la deuda con el sector llega a casi 2 billones de pesos.

“Una intervención que no fue planeada ni que ha sido estructurada, y a eso se suma que la empresa no ha mostrado ningún resultado porque los agentes interventores duran en el cargo hasta cuatro meses. La deuda está creciendo y sigue creciendo para nosotros, y esto es lo que trae a falta de criterio de la Superintendencia de Servicios Públicos”, dijo Castañeda.

El dirigente gremial advierte que lo preocupante es que no hay a corto o largo plazo una solución planteada para las millonarias deudas, porque no se ha definido que el Ministerio de Hacienda ponga los recursos para atender las deudas.

También advierte que no hay un plan claro que garantice la viabilidad de la empresa a largo plazo, que permita la continuidad del servicio.

Como aspecto positivo destaca que se ha logrado que la empresa ha logrado que la empresa aire ha logrado que el 90% de los contratos sea a largo plazo, lo que es un alivio para la empresa y usuarios.

“Esto le ha dado un poco de estabilidad a esa deuda, pero igual con corte a hoy no hay buenas noticias y, como dije, no hay solución que es lo más complicado”, agregó el dirigente gremial.

Plan de acción urgente

Según Castañeda, el Gobierno actual no tiene la capacidad para plantear una solución estructural y a corto plazo, cuando le quedan meses para que termine el periodo.

“Yo no veo una solución o que vayan a decir que la van a vender, que vamos a ceder los activos de la compañía, y no lo veo por una razón y es que la deuda no te deja actuar, es decir, yo no puedo entrar a liquidar a una compañía cuando tengo una deuda con el sector de casi 2 billones de pesos”, finalizó.