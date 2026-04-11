Conozca la agenda recreodeportiva para disfrutar este fin de semana en Barranquilla

La agenda recreodeportiva de Barranquilla se activa este fin de semana con actividades para todas las edades, destacando el Festival de Ciclomontañismo en el Bosque Urbano de Miramar, una experiencia que combina deporte, naturaleza y participación comunitaria en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad.

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El Bosque Urbano de Miramar será el gran protagonista con el Festival de Ciclomontañismo que se realizará este 11 de abril, una actividad que se ha consolidado como un espacio exitoso para el encuentro ciudadano alrededor del deporte.

Estas actividades hacen parte de la programación especial por el cumpleaños 213 de Barranquilla, que se celebra durante todo el mes de abril con una variada oferta para la comunidad.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de estos espacios al asegurar que la práctica del deporte en niños y jóvenes promueve el aprovechamiento del tiempo libre y contribuye a la construcción de proyectos de vida, fortaleciendo el tejido social en los barrios.

Durante el fin de semana continúan las actividades recreodeportivas diseñadas para el disfrute de la ciudadanía, con escenarios en diferentes puntos de la ciudad.

Entre los eventos más destacados se encuentra el Festival de Ciclomontañismo, que se llevará a cabo el sábado 11 de abril desde las 7:00 a.m. en el Bosque Urbano de Miramar. La invitación fue extendida a través de redes sociales, resaltando la importancia de estos espacios para fomentar hábitos saludables y la integración.

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“Estos espacios son para que nuestra gente se mantenga activa y disfrute del deporte en escenarios de calidad. Es muy positivo ver a tantas personas participando y disfrutando de cada recorrido”, expresó el mandatario.

Esta actividad se suma a otras ediciones del festival que han permitido resaltar las bondades de este escenario deportivo y natural.

La agenda recreodeportiva forma parte de los programas orientados a promover la inclusión, los hábitos saludables, el aprovechamiento del tiempo libre y la generación de espacios deportivos para niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad, en el marco del Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel”.

Las actividades iniciaron desde el 9 de abril con jornadas recreodeportivas adaptadas en la IED Mundo de los Estudiantes, así como eventos en el parque Cisneros y el parque Dino, promoviendo la integración comunitaria y los estilos de vida saludable.

El alcalde reiteró su apuesta por el deporte como una herramienta clave para el desarrollo social, al considerar que estas prácticas permiten a niños y jóvenes construir proyectos de vida con propósito y fortalecer su disciplina.

Conozca la agenda del fin de semana

El sábado la programación incluye jornadas recreodeportivas a las 8:00 a.m. en la IED José María Vélez, un campamento de karate a la misma hora en el coliseo Sugar Baby Rojas y actividades adaptadas a las 9:00 a.m. en el parque San Luis.

Ese mismo día se realizará el Desafío Recreodeportivo a las 2:00 p.m. en el parque Las Mercedes y el Festival Recreodeportivo a las 3:00 p.m. en el parque Conidec.

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Finalmente, el domingo se llevará a cabo el Torneo Interlocalidades de voleibol a las 8:00 a.m. en el coliseo Sugar Baby Rojas y, a las 2:00 p.m., una jornada de juegos tradicionales en el barrio La Pradera.

La invitación está abierta para que todos los barranquilleros se sumen a esta programación y disfruten de las actividades preparadas durante el mes de aniversario de la ciudad.