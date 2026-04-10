¿Habrá cortes de luz este sábado en el Atlántico?: esto es lo que debes saber

La empresa Air-e Intervenida anunció nuevas obras en el departamento del Atlántico, en el marco de su plan de mejoramiento del servicio eléctrico para los usuarios.

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Los trabajos se ejecutarán este sábado 11 de abril en el barrio Villa Clara, en el municipio de Baranoa, específicamente en la carrera 11B con calle 21B, donde se realizará el cambio de un poste de baja tensión.

Horarios de la obra

De acuerdo con la compañía, las labores están programadas entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual podrían presentarse afectaciones en el servicio de energía en el sector intervenido.

Estas acciones buscan optimizar la infraestructura eléctrica y garantizar mayor estabilidad en el suministro.

Canales de atención

Air-e Intervenida reiteró el llamado a los usuarios para que, ante cualquier inquietud o reporte relacionado con el servicio, se comuniquen a la línea 115 o ingresen al portal web www.air-e.com.