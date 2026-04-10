Cátedra Álvaro Cepeda Samudio celebra su quinta edición en el centenario del autor

La Dirección de Arte y Cultura – Cayena de la Universidad del Norte presenta la quinta edición de la Cátedra Álvaro Cepeda Samudio, un espacio que sigue consolidándose como punto de encuentro para dialogar y repensar la obra de uno de los escritores más influyentes del Caribe colombiano.

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Esta edición cobra un significado especial al conmemorarse los 100 años del nacimiento de Cepeda Samudio, figura clave del periodismo y la literatura nacional. Más allá de un homenaje, la programación propone nuevas lecturas sobre su legado y las temáticas que siguen vigentes en la actualidad.

Invitados y programación

Durante dos días, la cátedra reunirá a voces como La Tita Cepeda, Camilo Hoyos, Daniel Schwartz, Tatiana Velásquez, Kirvin Larios, Ángel Unfried, José Ruiz, Ivonne Arroyo, Loor Naissir, Aida Bossa, Gonzalo Fuenmayor y Rita Bendek, entre otros, quienes participarán en conversaciones, ponencias y encuentros.

La agenda incluye espacios académicos, lanzamientos editoriales y una exposición artística que reinterpreta la obra del autor desde distintas miradas. El cierre estará a cargo de Bantus y César Páez, con una presentación musical.

Agenda destacada

Jueves 16 de abril – Uninorte (Biblioteca Karl C. Parrish)

La jornada inicia a las 9:00 a.m. con las palabras de apertura. A lo largo del día se desarrollarán ponencias como ¡Qué casón! con Camilo Hoyos y el conversatorio Jonrón con bases llenas, que explora la historia del Caribe a través del béisbol.

En la tarde, se realizará el lanzamiento de una edición especial de Todos estábamos a la espera y la exposición Sobre un mar pueblerino, donde cinco artistas reinterpretan la obra de Cepeda Samudio.

Viernes 17 de abril – La Cueva

La programación continúa con conversaciones sobre periodismo independiente y el futuro de las revistas, además del lanzamiento de la reedición de Todos estábamos a la espera, con ilustraciones de Gonzalo Fuenmayor.

El evento cerrará con Onomástico: La fiesta, una celebración musical en honor al centenario del autor.

Inscripciones

La entrada es libre con inscripción previa a través de Eventbrite. Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales de @cayenauninorte o escribir al correo cayena@uninorte.edu.co.