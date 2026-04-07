Barranquilla festeja 213 años con Museo del Carnaval gratis y agenda cultural
El Museo del Carnaval abre sus puertas con entrada libre los días.
En el marco de la conmemoración de los 213 años de Barranquilla, la ciudad se llena de cultura, identidad y tradición con una agenda especial liderada por la Alcaldía, en la que el espíritu del Carnaval se convierte en protagonista.
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Como punto de partida de esta celebración, el Museo del Carnaval abre sus puertas con entrada libre los días 7, 8 y 9 de abril. Ubicado en el emblemático Barrio Abajo, este espacio invita a barranquilleros y visitantes a sumergirse en la historia, la memoria y la riqueza del Carnaval, una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad.
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Durante estas jornadas, los asistentes podrán recorrer sus salas y vivir una experiencia única, con la invitación especial de portar elementos identitarios como disfraces, accesorios alusivos al Carnaval o prendas con los colores de la bandera de Barranquilla. La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y celebrar el orgullo de una ciudad que vibra al ritmo de sus tradiciones.
Agenda cultural en la ciudad
La agenda continúa el 7 de abril con la gran celebración del cumpleaños de Barranquilla en la cancha La Conquista, en el barrio 7 de Abril, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Ese mismo día también se realizará el lanzamiento del concurso intercolegial “Tapas que transforman”, en la IED Silencio (9:00 a.m. - 10:00 a.m.) y en la IED Las Nieves (10:00 a.m. - 11:00 a.m.), promoviendo la participación estudiantil y la creatividad.
El 8 de abril, las universidades se suman con el reto #PórtateChévere, que se desarrollará en la Universidad del Norte (9:00 a.m. - 11:00 a.m.), la Universidad Simón Bolívar (2:00 p.m. - 4:00 p.m.) y la Universidad CUC (5:00 p.m. - 7:00 p.m.), fomentando la cultura ciudadana entre los jóvenes.
Para el 9 de abril, la ciudad será escenario de los “Experimentos sociales en espacio público: Ciudad como aula viva”, una iniciativa que invita a reflexionar sobre el comportamiento ciudadano y el uso de los espacios comunes.
El 10 de abril se llevará a cabo el foro “Ciudad en transformación: cultura ciudadana para el futuro” en Puerta de Oro, de 8:00 a.m. a 12:00 m., un espacio de diálogo sobre los retos y oportunidades de la ciudad.
Finalmente, el 11 de abril cerrará la programación con el Festival Urbano “Orgullo de Ciudad” en el Skatepark del Gran Malecón, desde las 5:00 p.m., una celebración que reunirá a la ciudadanía en torno al arte, la cultura y el sentido de pertenencia.
Con esta variada agenda, Barranquilla celebra su historia, su gente y su identidad, consolidándose como una ciudad que honra su pasado mientras mira con entusiasmo hacia el futuro.
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Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....