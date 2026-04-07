Barranquilla festeja 213 años con Museo del Carnaval gratis y agenda cultural

En el marco de la conmemoración de los 213 años de Barranquilla, la ciudad se llena de cultura, identidad y tradición con una agenda especial liderada por la Alcaldía, en la que el espíritu del Carnaval se convierte en protagonista.

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Como punto de partida de esta celebración, el Museo del Carnaval abre sus puertas con entrada libre los días 7, 8 y 9 de abril. Ubicado en el emblemático Barrio Abajo, este espacio invita a barranquilleros y visitantes a sumergirse en la historia, la memoria y la riqueza del Carnaval, una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán recorrer sus salas y vivir una experiencia única, con la invitación especial de portar elementos identitarios como disfraces, accesorios alusivos al Carnaval o prendas con los colores de la bandera de Barranquilla. La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y celebrar el orgullo de una ciudad que vibra al ritmo de sus tradiciones.

Agenda cultural en la ciudad

La agenda continúa el 7 de abril con la gran celebración del cumpleaños de Barranquilla en la cancha La Conquista, en el barrio 7 de Abril, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Ese mismo día también se realizará el lanzamiento del concurso intercolegial “Tapas que transforman”, en la IED Silencio (9:00 a.m. - 10:00 a.m.) y en la IED Las Nieves (10:00 a.m. - 11:00 a.m.), promoviendo la participación estudiantil y la creatividad.

El 8 de abril, las universidades se suman con el reto #PórtateChévere, que se desarrollará en la Universidad del Norte (9:00 a.m. - 11:00 a.m.), la Universidad Simón Bolívar (2:00 p.m. - 4:00 p.m.) y la Universidad CUC (5:00 p.m. - 7:00 p.m.), fomentando la cultura ciudadana entre los jóvenes.

Para el 9 de abril, la ciudad será escenario de los “Experimentos sociales en espacio público: Ciudad como aula viva”, una iniciativa que invita a reflexionar sobre el comportamiento ciudadano y el uso de los espacios comunes.

El 10 de abril se llevará a cabo el foro “Ciudad en transformación: cultura ciudadana para el futuro” en Puerta de Oro, de 8:00 a.m. a 12:00 m., un espacio de diálogo sobre los retos y oportunidades de la ciudad.

Finalmente, el 11 de abril cerrará la programación con el Festival Urbano “Orgullo de Ciudad” en el Skatepark del Gran Malecón, desde las 5:00 p.m., una celebración que reunirá a la ciudadanía en torno al arte, la cultura y el sentido de pertenencia.

Con esta variada agenda, Barranquilla celebra su historia, su gente y su identidad, consolidándose como una ciudad que honra su pasado mientras mira con entusiasmo hacia el futuro.

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