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07 abr 2026 Actualizado 11:19

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Barranquilla

“Estamos solos en la seguridad”: alcalde Char lanza nueva crítica contra el Gobierno Petro

El mandatario de los barranquilleros destacó que, desde la administración Distrital, se han hecho inversiones significativas en logística, tecnología y operatividad para fortalecer a la Policía.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Cortesía Presidencia - Juan Diego Cano). / Margarita Contreras

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Cortesía Presidencia - Juan Diego Cano).

Martín

Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una nueva dura advertencia sobre la situación de orden público en la ciudad y el resto del país, asegurando que los gobiernos locales han tenido que enfrentar prácticamente “solos” la lucha contra la criminalidad.

El mandatario fue enfático en señalar que el sostenimiento de la seguridad ha recaído en un “triunvirato” entre la Alcaldía, la Policía y los contribuyentes.

“Nosotros le hemos dado todo a la Policía. Todo. Lo que no tenían. Esto era un cementerio de motos cuando llegamos. Hoy tienen tecnología, movilidad, equipos, pero estamos solos”, afirmó.

Char destacó que desde la administración Distrital se han hecho inversiones significativas en logística, tecnología y operatividad para fortalecer a la Policía, ante lo que considera una falta de respaldo suficiente desde otros niveles del Estado.

Democracia

El alcalde también alertó sobre el avance de estructuras criminales en distintos sectores, donde, según denunció, se estaría afectando incluso la participación democrática.

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“Hay barrios en Barranquilla, en Soledad y en todo el Caribe donde si no votas por un candidato, no te dejan entrar. Así de grave está esto”, aseguró.

Finalmente, el mandatario insistió en que la seguridad sigue siendo el principal reto y pidió mayores esfuerzos articulados para enfrentar a las bandas delincuenciales, advirtiendo que la situación podría agravarse si no se toman medidas contundentes a nivel nacional.

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