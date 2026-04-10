🔴EN VIVO Colombia vs. Venezuela: se juega más que tres puntos en la liga de naciones

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 12: Carolina Arias of Colombia gives her team instructions during a team huddle prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Quarter Final match between England and Colombia at Stadium Australia on August 12, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mark Metcalfe - FIFA

La ‘Tricolor’ recibe a la líder del torneo en Cali, obligada a ganar para acercarse a los puestos de clasificación directa al Mundial

Regresa la acción en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol y la Selección Colombia tendrá un duelo clave frente a Venezuela, en compromiso válido por la quinta jornada del certamen.

Le puede interesar: Aldair Quintana sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: esto reveló

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega con la necesidad de sumar de a tres para escalar posiciones. Actualmente, Colombia se ubica en la cuarta casilla con siete puntos, tras dos victorias en el arranque y un empate, resultado que la mantiene en zona de repechaje.

Enfrente estará una selección venezolana que ha sido una de las revelaciones del torneo. La ‘vinotinto’ lidera la tabla con ocho unidades y buscará mantener su buen momento para acercarse a la clasificación directa al Mundial de 2027.

También le interesa: Exciclista Lucho Herrera se declara inocente ante Fiscalía por presunta desaparición de 4 personas

El partido se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario donde la ‘Tricolor’ intentará hacerse fuerte como local en un duelo directo por la parte alta de la tabla.

Con el torneo entrando en su recta decisiva y solo dos cupos directos al Mundial en juego, el margen de error es cada vez menor. Para Colombia, este partido no solo representa una oportunidad, sino una obligación para seguir soñando en grande.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: