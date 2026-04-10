Canal de acceso al puerto de Barranquilla completa 3 años con calado estable de 10 metros

El canal de acceso al puerto de Barranquilla completó tres años consecutivos de navegabilidad continua con un calado estable de 10 metros, resultado del modelo de gestión implementado por Cormagdalena, que ha permitido mejorar la confiabilidad operativa del principal terminal marítimo del Caribe colombiano y fortalecer la competitividad logística del país.

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El director de la entidad, Álvaro Redondo, presentó un balance en el que destacó que este resultado ha sido posible gracias a una planificación rigurosa y a la articulación con la Dirección General Marítima (Dimar), los gremios portuarios y el Centro de Investigación e Ingeniería de Cormagdalena, lo que ha permitido mantener condiciones estables para la navegación en el canal de acceso.

Inversiones que han logrado mantener el calado

De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2026 se han invertido más de $423.041 millones en trabajos de dragado y mantenimiento, con más de 11 millones de metros cúbicos intervenidos, lo que ha facilitado la movilización de cerca de 26 millones de toneladas de carga en los últimos dos años.

Redondo también explicó que Cormagdalena ha identificado obras de encauzamiento necesarias para garantizar la estabilidad del río Magdalena en el mediano y largo plazo, entre ellas la recuperación de más de 3 kilómetros del tajamar occidental en Bocas de Ceniza, la intervención de más de 540 metros del tajamar oriental y el reforzamiento del dique sumergido ubicado entre los kilómetros 13 y 15 del canal de acceso.

Según el funcionario, estos proyectos no se encuentran solo en fase de análisis, sino que cuentan con estudios en fase 3 de ingeniería de detalle, por lo que hizo un llamado al Gobierno nacional, autoridades locales, congresistas y candidatos presidenciales para respaldar su ejecución, al considerar que son fundamentales para la competitividad de la región Caribe. El proyecto integral del río Magdalena requeriría inversiones cercanas a $1,3 billones.

El director de Cormagdalena también anunció que la entidad trabaja en una iniciativa legislativa para crear una Agencia Nacional de los Ríos, que tendría como objetivo ampliar el alcance institucional hacia la cuenca del Magdalena y los principales afluentes del país, con el fin de fortalecer la navegabilidad, apoyar a las comunidades ribereñas y reducir riesgos asociados a inundaciones y procesos de erosión.

“Se han generado más de 25.000 empleos”

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, este hito es resultado de un modelo de gestión liderado por Cormagdalena, basado en el monitoreo permanente del río, el dragado preventivo y una planeación técnica rigurosa, que ha permitido dejar atrás la inestabilidad histórica y garantizar la continuidad operativa.

“Estas cifras son impresionantes porque han generado más de 25.000 empleos. Entonces tenemos mayor profundidad en el río, garantías, tranquilidad y seguridad, que demuestra la excelente actividad económica de Barranquilla y nos convertimos sin ninguna duda en el puerto más importante del país”, destacó el mandatario departamental.