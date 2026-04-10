Se cumplió la profecía de Alfredo Saade: está racionalizada la entrega de pasaportes

En junio de 2025, el jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, reunió en la Casa de Nariño al equipo de la Cancillería y les dio una orden.

La Procuraduría General de la Nación la dejó escrita en su expediente: les pidió racionalizar las citas de pasaportes para hacer rendir el stock de libretas para que no se sintiera la falta de estas en septiembre cuando debía empezar la Imprenta Nacional a hacer las nuevas libretas de identificación.

Ese mismo mes, el Ministerio enviaba dos mensajes contradictorios sobre el SITAC —el sistema tecnológico de todos los trámites consulares—. Hacia el interior del servicio diplomático, la Circular 0056 decía que el proyecto de actualización avanzaba con cronograma y se debían organizar equipos para su implementación

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Hacia los organismos de control y más tarde en su informe de gestión, la entonces ministra Laura Sarabia exigía pruebas funcionales ante un contrato que reportaba un retraso de más del 45 por ciento frente a lo contratado.

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Hay algo en la caída del SITAC que se presentó esta semana y que no ha recibido explicación: el sistema opera con terminales fijas en sedes y consulados, y el servidor conoce exactamente su carga máxima desde hace años. Para que un ataque externo tumbe simultáneamente el portal ciudadano y las terminales internas de funcionarios en todo el mundo, tendría que haber vulnerado el servidor central completo.

Eso es técnicamente posible, pero implica una gravedad que el Gobierno no ha reconocido. Lo que sí se sabe es que el SITAC corre sobre Java 6 —tecnología que Oracle abandonó en 2013— y que desde hace varios años se cae momentáneamente, de ahí que fuera urgente la actualización contratada en octubre de 2024.

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El 31 de agosto de 2025 vencían dos contratos simultáneamente: el de Thomas Greg para fabricar pasaportes y el de Aldesarrollo para actualizar el SITAC. Una perfecta coincidencia que desembocaría en crisis. Pero el nuevo modelo con Portugal no estaba listo —la Cancillería lo admitió por escrito—, Thomas Greg tuvo que seguir, y la crisis se aplazó. Quedaban seis meses para contratar de nuevo la actualización del SITAC. No se hizo.

El 16 de enero de 2026, la Contraloría alertó sobre riesgos del nuevo modelo de pasaportes. Ese mismo día, la Cancillería reconoció oficialmente que Aldesarrollo no había cumplido el contrato del SITAC —hecho que se habría dado por “vicisitudes”, expresión que nunca fue explicada— y aclaró que ese contrato no tenía ninguna relación con el de fabricación de pasaportes. Dos problemas separados que curiosamente quedaron mezclados en un mismo comunicado. ¿Era el anticipo de lo que venía?

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El primero de abril de 2026 arrancó el nuevo modelo. La Cancillería programó jornadas masivas sin cita previa en consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York. El objetivo: evacuar el stock de Thomas Greg y completar la transición. El siete de abril, el SITAC cayó. En Colombia y en el mundo entero. Simultáneamente. Cero pasaportes. El stock sin evacuar. La transición frenada. Las libretas rindiendo más tiempo.

Exactamente lo que Saade había pedido diez meses antes.

La Imprenta Nacional salió ese mismo día a deslindar su responsabilidad sin que nadie se lo pidiera. La Cancillería emitió tres comunicados contradictorios en menos de veinticuatro horas y en el último pidió a medios y ciudadanos que solo consultaran fuentes oficiales.

Sin SITAC no hay citas. Sin citas no hay pasaportes. Sin pasaportes el stock de Thomas Greg no se evacúa. La transición al nuevo modelo espera.

¿Ataque cibernético o la profecía del pastor Alfredo Saade que se hizo realidad? Cancillería sigue sin explicar por qué en seis meses no hizo un nuevo contrato para actualizar el SITAC.

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