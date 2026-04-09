Sigue sin funcionar el sistema SITAC: Largas filas se presentan en las oficinas de pasaportes / Felix Andres Montana Otalora

En las últimas horas varios colombianos se han visto afectados ante la caída global del sistema SITAC, que permite realizar los trámites consulares como la entrega de pasaportes, expedición de registro y copias, aprobación de visados, actos notariales, entre otros.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el inicio de una intervención técnica a la plataforma, para resolver las intermitencias y afectaciones presentadas.

Por el momento el colapso de la página afecta a varias sedes no solo de Bogotá sino que también a otras ciudades del país donde se presentan largas filas, congestión y afectaciones por las fallas de este sistema.

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