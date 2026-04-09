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09 abr 2026 Actualizado 14:39

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Sigue sin funcionar el sistema SITAC: Largas filas se presentan en las oficinas de pasaportes

En diferentes puntos de la ciudad se están realizando las pruebas a la plataforma SITAC para confirmar si pueden reanudar el servicio.

Sigue sin funcionar el sistema SITAC: Largas filas se presentan en las oficinas de pasaportes

Sigue sin funcionar el sistema SITAC: Largas filas se presentan en las oficinas de pasaportes / Felix Andres Montana Otalora

Sigue sin funcionar el sistema SITAC: Largas filas se presentan en las oficinas de pasaportes

En las últimas horas varios colombianos se han visto afectados ante la caída global del sistema SITAC, que permite realizar los trámites consulares como la entrega de pasaportes, expedición de registro y copias, aprobación de visados, actos notariales, entre otros.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el inicio de una intervención técnica a la plataforma, para resolver las intermitencias y afectaciones presentadas.

Por el momento el colapso de la página afecta a varias sedes no solo de Bogotá sino que también a otras ciudades del país donde se presentan largas filas, congestión y afectaciones por las fallas de este sistema.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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