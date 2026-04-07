Cuánto vale renovar pasaporte colombiano en 2026: Costo por tipo de pasaporte + impuesto de timbre

El pasaporte es un documento de identidad emitido a los ciudadanos y nacionales colombianos, el cual es tramitado exclusivamente por la Cancillería de Colombia, y desde 2015 es biométrico.

Es obligatorio que los ciudadanos que ingresen o salgan de Colombia lo hagan con pasaporte colombiano (o con cédula en caso de viajar entre Colombia y uno de los países de América del Sur con los que existe acuerdo al respecto), incluso si poseen múltiple nacionalidad.

¿Para qué sirve el pasaporte en Colombia?

En Colombia, el pasaporte sirve como identificación oficial y prueba de nacionalidad ante autoridades extranjeras, siendo indispensable para ingresar y salir de la mayoría de los países alrededor del mundo. Además, permite acceder a servicios consulares, asistencia en emergencias y protección de los derechos del ciudadano mientras se encuentra en el exterior.

Beneficios de tener el pasaporte colombiano vigente

Tener este documento no solo es indispensable al momento de realizar cualquier viaje al exterior. Además, trae consigo una serie de beneficios para aquellos que cuenten con el pasaporte al día, tales como:

Acceso a países sin visa: En 2026, los colombianos pueden ingresar a más de 130 países sin necesidad de contar con la visa; únicamente mostrando el pasaporte se tendrá acceso a destinos en América, Europa y Asia.

En 2026, los colombianos pueden ingresar a más de 130 países sin necesidad de contar con la visa; únicamente mostrando el pasaporte se tendrá acceso a destinos en América, Europa y Asia. Facilidades para estudiar y trabajar: Permite acceder a programas de intercambio, becas y permisos de trabajo en varios países.

Permite acceder a programas de intercambio, becas y permisos de trabajo en varios países. Participación en programas globales: Facilita el ingreso de los colombianos a programas internacionales de aprendizaje, sociales y de voluntariado, entre otros.

Facilita el ingreso de los colombianos a programas internacionales de aprendizaje, sociales y de voluntariado, entre otros. Reconocimiento internacional: Mejora la percepción y aceptación de los ciudadanos colombianos en controles fronterizos.

Mejora la percepción y aceptación de los ciudadanos colombianos en controles fronterizos. Fortalecimiento de la identidad nacional: Representa un símbolo de identidad en otras culturas a nivel internacional.

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¿Qué precio tiene el pasaporte en Colombia para 2026?

Al momento de realizar el proceso de expedición y/o renovación del pasaporte, se debe tener en cuenta el valor adicional del impuesto al timbre, un cobro que se refleja directamente en el valor final de la libreta en Colombia.

El impuesto de timbre es un tributo de carácter documental, administrado por la DIAN, que se aplica a determinados actos, documentos y servicios prestados por el Estado, y tiene un impacto directo en varios trámites administrativos, entre ellos la expedición del pasaporte colombiano.

Entendiendo esto, el costo para la expedición del documento en 2026 está establecido de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario: $116.600 en Bogotá + $79.000 del impuesto del timbre.

$116.600 en Bogotá + $79.000 del impuesto del timbre. Pasaporte ejecutivo : $256.400 en Bogotá + $79.000 del impuesto del timbre.

: $256.400 en Bogotá + $79.000 del impuesto del timbre. Pasaporte de emergencia: $201.700 en Bogotá.

En caso de vencimiento, el costo de renovación es similar al valor de expedición del documento para 2026, según el tipo del pasaporte.

La cancillería, en su página web, indica que el costo del pasaporte en Bogotá es diferente al precio final que tiene el documento en los diferentes departamentos del país. Por lo que se tendrá que consultar dicho valor final en la Gobernación correspondiente.

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¿Cuál es el procedimiento para expedir el pasaporte en Colombia en 2026?

Los ciudadanos que estén interesados en solicitar o renovar el documento de identificación para colombianos en el exterior deberán realizar el agendamiento de la cita con la cancillería de manera online a través del portal de la entidad gubernamental.

Una vez solicitada la cita, se deberá cancelar el valor correspondiente el mismo día del trámite y presentar la documentación requerida el día del procedimiento en la cancillería, entre los cuales se encuentra la cédula de ciudadanía y, en caso de ser menor de edad, copia del registro civil de nacimiento, así como el correo electrónico de confirmación de la misma.

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