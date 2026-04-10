Intensifican denuncias de presunto acoso laboral contra Viviana León, gerente de la Imprenta Naciona

A propósito del proceso de transición del nuevo modelo de pasaportes, conocimos denuncias de varios funcionarios que reportan casos de presunto acoso laboral por parte de la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, entre ellos hay denuncias de supuesta persecución contra las mujeres, por orientación sexual y despidos a las personas mayores, bajo el argumento de que necesitan contratar personal más joven para asumir las nuevas tecnologías del proceso de fabricación de las libretas.

Varios han denunciado que han salido de la entidad por ser personas mayores, y no son tenidos en cuenta a pesar de su experiencia en la Imprenta, para ser reemplazados por personal joven que supuestamente podría manejar mejor las máquinas para la personalización de pasaportes, que envío Portugal en medio del contrato del nuevo modelo con el Gobierno de Colombia.

Hay también un caso de una presunta retención ilegal de personal tras la publicación del decreto que convoca a la consulta popular en el Diario Oficial, que está siendo investigado y que se presentó en junio del año pasado.

Las denuncias están en conocimiento de órganos de control como la Fiscalía y la Procuraduría, que le puso el ojo a la entidad tras esa presunta retención de 5 trabajadores el pasado 13 de junio, por una presunta orden de la gerente Viviana León.

Por ahora la gerente Leon no ha dado respuesta.