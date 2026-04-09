“SITAC es obsoleto y en cualquier momento volverá a caerse”: Unidiplo sobre caos en consulados
José Fernando Salcedo, presidente de la Unidiplo, se refirió en 6AM W al caos que se vivió en los consulados de Colombia por caída del nuevo sistema de expedición de pasaportes.
En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), se refirió a la preocupación que existe por el caos que hubo en los consulados de Colombia en el mundo tras la caída del sistema de expedición de pasaportes.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...