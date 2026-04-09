“SITAC es obsoleto y en cualquier momento volverá a caerse”: Unidiplo sobre caos en consulados

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), se refirió a la preocupación que existe por el caos que hubo en los consulados de Colombia en el mundo tras la caída del sistema de expedición de pasaportes.

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