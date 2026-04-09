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09 abr 2026 Actualizado 13:04

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“SITAC es obsoleto y en cualquier momento volverá a caerse”: Unidiplo sobre caos en consulados

José Fernando Salcedo, presidente de la Unidiplo, se refirió en 6AM W al caos que se vivió en los consulados de Colombia por caída del nuevo sistema de expedición de pasaportes.

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

Lina María Vegavegacabravegacabra

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), se refirió a la preocupación que existe por el caos que hubo en los consulados de Colombia en el mundo tras la caída del sistema de expedición de pasaportes.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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