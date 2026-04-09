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09 abr 2026 Actualizado 00:41

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Cancillería identificó un actor de amenaza cibernética tras problemas en el SITAC

Ante esta situación, activó los protocolos de seguridad digital correspondientes.

Cancillería de Colombia imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Cancillería de Colombia imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Cancillería de Colombia imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Ante las afectaciones generadas en la plataforma SITAC, la Cancillería identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica.

Y es que entre ayer y hoy, el sistema de la Cancillería ha presentado fallas e intermitencias, que afectó consulados en Madrid, Barcelona, Miami, Orlando, Nueva York y en Chile, donde suspendieron los servicios de trámite y entrega de pasaportes, actos notariales, aprobación de visados y expedición de registro y copias, entre otros.

Pero las fallas no se presentaron solo en el exterior, pues en Cali y Bogotá, la jornada estuvo marcada por largas filas y aglomeraciones de usuarios que no pudieron realizar sus trámites.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - ColCERT, realizaron un análisis preliminar por las intermitencias en los servicios de información, e identificaron un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica.

Por lo cual, la Cancillería activó los protocolos de seguridad digital correspondientes, y fortalecieron las medidas de protección de la infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad de los servicios.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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