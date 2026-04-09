Cancillería identificó un actor de amenaza cibernética tras problemas en el SITAC

Ante las afectaciones generadas en la plataforma SITAC, la Cancillería identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica.

Y es que entre ayer y hoy, el sistema de la Cancillería ha presentado fallas e intermitencias, que afectó consulados en Madrid, Barcelona, Miami, Orlando, Nueva York y en Chile, donde suspendieron los servicios de trámite y entrega de pasaportes, actos notariales, aprobación de visados y expedición de registro y copias, entre otros.

Pero las fallas no se presentaron solo en el exterior, pues en Cali y Bogotá, la jornada estuvo marcada por largas filas y aglomeraciones de usuarios que no pudieron realizar sus trámites.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - ColCERT, realizaron un análisis preliminar por las intermitencias en los servicios de información, e identificaron un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica.

Por lo cual, la Cancillería activó los protocolos de seguridad digital correspondientes, y fortalecieron las medidas de protección de la infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad de los servicios.

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