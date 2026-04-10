Procuraduría abre investigación por fiesta con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer las presuntas irregularidades en el ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a una fiesta en la cárcel de Itagüí en Antioquia, con los cabecillas de estructuras criminales.

Según el Ministerio Público, la investigación se inició tras la difusión de información en la que se conoció que se habría permitido el ingreso del artista al centro penitenciario de máxima seguridad el pasado 8 de abril, sin la autorización oficial correspondiente.

“La actuación disciplinaria se originó tras conocerse, a través de medios de comunicación que el pasado 1 de abril de 2026 se habría permitido la entrada de un cantante a una celebración organizada por las (ppl) sin autorización oficial", indica el comunicado de la Procuraduría.

En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación informó que busca identificar e individualizar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que habrían intervenido en los hechos y determinar si hubo faltas disciplinarias al concretar responsabilidades.

Como parte de las primeras acciones, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia realizará una inspección disciplinaria tanto en el centro penitenciario como en la Dirección Regional del INPEC este viernes 10 de abril con el fin de recaudar pruebas y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Otras investigaciones

El escándalo por la realización de la parranda vallenata en el centro penitenciario de máxima seguridad en compañía de cabecillas de estructuras criminales, quienes están en el proceso de diálogos exploratorios sociojurídicos con el Gobierno Nacional en la mesa de paz urbana, ha generado múltiples reacciones.

El hecho ha sido rechazado por el INPEC, quien anunció el cambio del director encargado y la apertura de una investigación a siete funcionarios presuntamente implicados. Además, la delegación del Gobierno Nacional anunció la suspensión temporal de las negociaciones con los voceros de las estructuras.