Alias ‘Douglas’ niega haber participado en la fiesta con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

Medellín

A través de un comunicado, José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, negó cualquier participación en los hechos relacionados con la polémica fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí.

‘Douglas’ asegura que no tuvo ningún vínculo con el artista ni con el evento ocurrido el 8 de abril dentro del centro penitenciario de máxima seguridad con la presencia de altos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, pues afirma que ese día se encontraba en jornada de visita familiar.

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“NO CONTRATÉ, PAGUÉ NI ME REUNÍ con el cantante NELSON VELÁSQUEZ, quien ingresó a otro patio distinto al mío, que es el patio 3 de máxima seguridad. Durante la visita de mis familiares no hubo ingesta de licor, primero porque respeto las normas del establecimiento carcelario y segundo porque mi estado de salud me impide ingerir licor so pena de poner en riesgo mi vida y salud que se encuentran bastante deterioradas”, indica el documento.

Alias ‘Douglas’ rechazó en su carta cualquier violación a las normas carcelarias y pidió a las autoridades investigar y sancionar a los implicados en caso de que se comprueben irregularidades dentro del centro penitenciario.

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Además, en la carta hizo un llamado directo a la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla para que pueda revelar las identidades de los responsables de los hechos relacionados con el ingreso del cantante de vallenato a la cárcel de La Paz en el sur del Valle de Aburrá.

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