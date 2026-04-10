Se conoce nuevo video de la fiesta en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí

Itagüí- Antioquia

En las redes sociales está circulando un video en el que se observa al cantante vallenato Nelson Velásquez. Al parecer, sería el mismo evento privado que se llevó a cabo dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí en el sur del Valle de Aburrá.

En el video se observa a varias personas sentadas en mesas en las que se observan botellas de diferentes marcas de licor. El artista vallenato canta en medio de las mesas y los asistentes, quienes parecen disfrutar del agasajo. El mismo que, a medida que se conoce nuevo material, aumenta la polémica en Antioquia por los privilegios de los que están siendo beneficiados los cabecillas.

Reacciones al nuevo video y recientes solicitudes al gobierno nacional

El concejal de Medellín Andrés Tobón e integrante del partido Creemos, le solicita al gobierno nacional que el diálogo de paz con las estructuras ilegales del Valle de Aburrá se cancele ante esta reciente polémica.

“Le solicitamos al Ministerio de Justicia, la oficina del Alto Comisionado, que suspenda no temporalmente, sino de manera definitiva este mal llamado proceso de paz, pues ya quedó en expuesta evidencia que no se tiene conocimiento real de lo que hacen estos sujetos y del poder criminal que siguen teniendo por parte del gobierno nacional”, explicó el corporado.

El señor Tobón también manifestó que le solicitó a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia que se abstengan de contratar en actividades futuras al artista Nelson Velásquez.

“Porque no puede ser que este tipo de personajes se hagan los de la vista gorda respecto a quiénes los contratan y respecto de dónde sacan los recursos para poder financiar este tipo de actividades”, agregó.

De igual manera, explica que presentará un proyecto de acuerdo en el concejo de la ciudad para que se “bloquee” la contratación de artistas o corporaciones que hayan participado en eventos liderados por esculturas ilegales.