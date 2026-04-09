Capturan a alias “Toco”, cabecilla del GDO Robledo en Medellín

Medellín, Antioquia

Las autoridades confirmaron la captura de Jorge Iván Gómez Restrepo, alias “Toco”, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial organizado (GDO) Robledo, estructura con presencia en varias comunas de la ciudad y con vínculos con redes de narcotráfico internacional; así lo confirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Según explicó el funcionario, el operativo fue realizado el 6 de abril de 2026 mediante un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, tras varios meses de investigación y seguimiento.

“Se logró entonces la captura por orden judicial de alias Toco, Jorge Iván Gómez Restrepo; un alto cabecilla de la estructura Robledo, una de las organizaciones criminales que tiene presencia en el Valle de Aburrá”, afirmó Villa.

Captura en una finca en Antioquia

De acuerdo con las autoridades, el detenido fue ubicado en una finca en zona rural del municipio de San Roque, donde presuntamente se ocultaba para evadir a las autoridades. Durante el allanamiento se le encontraron dos escopetas, ocho teléfonos celulares y un computador, además de una cédula falsa con la que intentaba evitar su identificación.

Por estos hechos, alias “Toco” fue imputado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y falsedad en documento público.

El secretario de Seguridad indicó que Gómez Restrepo llevaba más de dos décadas dentro de la estructura criminal, donde inicialmente habría actuado como jefe de sicarios antes de convertirse en uno de los principales coordinadores de la organización.

Según las investigaciones, alias “Toco” también tenía un rol clave en la logística del narcotráfico internacional, articulando rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa desde la costa Caribe colombiana.