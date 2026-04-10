MinJusticia sobre megafiesta en cárcel de Itagüí: “Se hizo rompiendo los protocolos del Inpec”
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, se refirió en 6AM W a la polémica por la parranda vallenata con Nelson Velásquez al interior de la cárcel de Itagüí.
En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, se pronunció acerca de la polémica por la parranda vallenata con Nelson Velásquez al interior de la cárcel de Itagüí.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...