Por ‘megaparranda vallenata’ en la cárcel de Itagüí, Procuraduría abre indagación

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció que se abrió una indagación preliminar por el escándalo de la ‘megaparranda vallenata’ en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

La fiesta se habría realizado el pasado miércoles 8 de abril en el pabellón uno de ese penal, donde permanecen privados de la libertad los cabecillas de las estructuras armadas que hacen parte de la paz urbana en el Valle de Aburrá.

“Es un hecho muy delicado, está en cabeza de la provincial, que eso fue allá en un municipio, en un distrito. Y en la medida en que avance la realización de las pruebas, la formalización de los procedimientos”, señaló el procurador.

El procurador recordó que “ya se han sancionado servidores públicos en calidad de guardianes o directivos al interior del Inpec por conductas parecidas o iguales”.

También dijo: “Se han enviado ya en varias oportunidades unas directrices para conjurar y anticipar que esas conductas no se deben permitir, lo que indica que, si no se atienden las recomendaciones del Ministerio Público, eso hace más viable el tipo de sanción que corresponda”.

Según se conoció, el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez participó en la fiesta, en la que hubo un bufé y costosos licores.

Por este caso, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que, luego de la megafiesta, se ordenó el retiro del director de ese penal y del comandante de la guardia.