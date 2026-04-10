Hijos de magistrados del Consejo de Estado fueron nombrados por Carlos Camargo

Hay quince demandas contra la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Cada reclamo tiene su desarrollo particular pero las 15 tienen en común un argumento: Carlos Camargo nombró o les dio contratos en la Defensoría del Pueblo a familiares de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo nominó para el cargo, como en su momento lo reveló La Silla Vacía.

También varios senadores de los que votaron para elegirlo magistrado disfrutaron de las mieles burocráticas de la Defensoría gracias a Camargo.

Las quince demandas las tiene que tramitar el Consejo de Estado y aquí está la noticia: Resulta que el magistrado Carlos Camargo también nombró a familiares de consejeros de Estado mientras estuvo en la Defensoría del Pueblo.

Al hijo del magistrado Omar Joaquín Barreto, miembro de la sección quinta del Consejo de Estado, le nombró a su hijo Joaquín Andrés Barreto Rodríguez como profesional universitario de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Defensoría del Pueblo, tal como ustedes lo pueden ver desde este momento en la página de 6 AM W.

A Valentina Álvarez Sanabria, hija del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, también miembro de la sección quinta del Consejo de Estado que determina la suerte de Carlos Camargo, la nombró dos veces en la Defensoría del Pueblo.

Inicialmente como profesional universitaria en la Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez.

Y después promovió a la hija del magistrado, que hoy decide su futuro, en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría.

El magistrado Omar Joaquín Barreto se declaró impedido para decidir el proceso de nulidad de la elección de Carlos Camargo, no por el nombramiento de su hijo sino alegando razones de “amistad íntima” con el magistrado Camargo.

Pero el magistrado Luis Alberto Álvarez se tiene bien calladitos los nombramientos de su hija y sigue actuando en el proceso de Carlos Camargo. O más bien ayudando a que se demoren.

El último auto firmado por el magistrado y feliz padre sobre este proceso ordena “Manténgase el presente expediente en la Secretaría de la Sección Quinta, mientras se decide sobre la acumulación de los procesos”.

Y así con mucha efectividad y disimulo el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, sigue firme en su puesto. Después de haber repartido nombramientos entre los magistrados de la Corte Suprema que lo postularon, los senadores que lo eligieron y los consejeros de Estado que estudian la nulidad de su selección.

Ante la inexplicable demora en el Consejo de Estado, uno de los demandantes de la elección de Camargo –el abogado José Fernando Gutiérrez– interpuso en las últimas horas una solicitud de impulso procesal ante la magistrada Gloria María Gómez Montoya, con la esperanza de sacar el caso del engavetamiento en el que está sumergido.

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Bonus track

Por casualidad, mientras investigaba otro tema, me encontré con otro beneficiado por el magistrado Carlos Camargo.

Hace unos años un fiscal local llamado Rommel Polanco Padilla fue capturado por la Dijín de la Policía Nacional mientras recibía un soborno en efectivo.

Rommel Polanco también había sido mencionado dentro de un proceso de venta de fallos en el Consejo de Estado y como hombre cercano a José Alfredo Escobar Araujo, un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que se hizo tristemente célebre por recibirle unos botines, unos finos zapatos, a Giorgio Sale investigado por lavado de activos relacionado la Ndrgaueta italiana y con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Pues bien, el cuestionado y condenado exfiscal Rommel Polanco Padilla, fue contratado como defensor público en la Defensoría del Pueblo cuando Carlos Camargo era su titular. Hoy permanece vinculado.

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