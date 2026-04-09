Megafiesta en pabellón 1 de la cárcel de Itagüí: Sacan al director del penal y abren investigación

Justicia

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que, luego de la megafiesta en el pabellón uno de la cárcel de Itagüí, en Medellín, donde al parecer permanecen los jefes de las estructuras urbanas que están negociando la ‘Paz Total’, y en la que habría participado el cantante de vallenato Nelson Velásquez, se ordenó el retiro del director de ese penal.

Asimismo, se abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio durante la visita.

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El coronel Gutiérrez se pronunció en la mañana de este jueves mediante un comunicado en el que señaló que la celebración registrada en dicho pabellón no había sido autorizada por las directivas del Inpec, ni por el Ministerio de Justicia.

“Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, se lee en el comunicado.

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Tras las denuncias sobre la millonaria fiesta, en la que se habría contado con la participación del cantante de vallenato Nelson Velásquez, así como con licores y un bufé de comida especial, se adoptaron fuertes medidas.

“La presencia en el establecimiento del director regional, quien se puso al frente de la situación para verificar los hechos.

Se ordena el cambio inmediato del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia.

Se apertura investigación disciplinaria a siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita.

Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento.

Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, se lee en el comunicado.

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