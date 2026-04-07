Fiscal Luz Adriana Camargo anunció que se revocan 16 de las 23 órdenes de captura de Valle de Aburrá
En 6AM W, la fiscal general Luz Adriana Camargo abordó varios temas que conciernen al ente acusador como el levantamiento de órdenes de captura contra varios cabecillas de bandas criminales en Medellín.
En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, la fiscal general Luz Adriana Camargo se pronunció acerca de distintos temas que conciernen al ente acusador.
La fiscal se pronunció acerca del proyecto de paz total impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras conocerse en días pasados que la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 jefes criminales que negocian la paz urbana en Medellín.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...