Tiroteo en Bucaramanga: habría sido un atentado contra subdirectores de la cárcel Palogordo

Un ataque armado se registró en el Anillo Vial del área metropolitana de Bucaramanga, contra dos subdirectores de la cárcel de Palogordo, en un hecho que es investigado como un posible atentado.

Se trata del mayor (r) Tito Góngora y Gerson Meneses, quienes salían del Inpec y se movilizaban en un vehículo particular junto a un conductor, cuando se dirigían hacia sus viviendas. En ese momento, fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra el auto.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor del vehículo resultó herido en un ojo por esquirlas, mientras que los dos subdirectores salieron ilesos. En la reacción del esquema de seguridad, al parecer, uno de los atacantes habría resultado herido.

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Sobre este hecho se pronunció el veedor carcelario Hernando Mantilla, quien advirtió que la situación genera preocupación por el aumento de amenazas contra personal del sistema penitenciario.

Según indicó, en los últimos meses se han registrado más de 51 amenazas contra integrantes del Inpec, y alertó que este tipo de hechos evidenciaría un cambio en el nivel de riesgo, al pasar de intimidaciones a ataques directos contra quienes trabajan en el sistema carcelario.

Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en la identificación de los responsables.