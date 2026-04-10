Medellín evalúa declarar calamidad pública por aumento de emergencias por lluvias

Medellín

Ante la alerta por las emergencias asociadas a las fuertes lluvias en Medellín, se recomendó declarar calamidad pública en la ciudad como una medida urgente de atención y prevención.

La recomendación fue emitida durante la primera sesión ordinaria de 2026 del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres, tras analizar el balance de afectaciones en la ciudad y fue presidida por el alcalde Federico Gutiérrez, contando con la participación de entidades operativas del sistema, organismos de socorro y dependencias de la Administración Distrital.

En lo que va del año se han atendido 1.442 emergencias en Medellín, de las cuales 487 han sido ocasionadas por las lluvias. Entre estas se registran 61 deslizamientos, 359 incidentes por caída de árboles y 67 inundaciones, teniendo en el caso más reciente, a un niño de 5 años como víctima fatal en Manrique.

“El consejo en pleno ha recomendado al señor alcalde decretar la calamidad pública en el distrito de Medellín por las fuertes lluvias, por las afectaciones y por las posibles afectaciones que también se tienen. De esta manera, entonces, pasamos a construir el plan de específico de la recuperación para atender uno a uno los puntos críticos y poder entregar recursos para una solución inmediata a las comunidades”, explicó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Quintero Monsalve.

En materia de prevención, las autoridades han realizado 635 inspecciones técnicas por riesgo. Como resultado, se han emitido 317 recomendaciones de evacuación: 205 de carácter temporal y 112 definitivas, lo que da cuenta del nivel de vulnerabilidad en varios sectores.

Temporada de lluvias y recomendaciones

Según los pronósticos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, se prevé un aumento de las lluvias con presencia de tormentas eléctricas durante lo que resta del mes de abril y gran parte de mayo, lo que podría agravar el panorama.

Ante este escenario, el DAGRD reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención. Se recomienda estar atentos al comportamiento de ríos, quebradas y cauces, así como identificar señales de alerta como grietas en el suelo, inclinación de árboles o movimientos de tierra.

Las autoridades también insistieron en la importancia de reportar cualquier emergencia a través de la línea 123, con el fin de garantizar una respuesta oportuna.