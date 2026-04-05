Basuras arrojadas a las quebradas fueron un factor determinante en la emergencia de Manrique: Fico

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó la comuna de Manrique, donde el pasado viernes santo un fuerte aguacero generó el desbordamiento de tres quebradas que ocasionó daños en 28 viviendas y 62 personas damnificadas . Además de la muerte de un menor de cinco años por el colapso de una de las paredes de la casa donde estaba con su familia.

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En el lugar donde se adelanta la recolección del material arrastrado por las quebradas, se evidenció la gran cantidad de basuras que la comunidad ha arrojado en los afluentes, factor determinante para el desbordamiento de estas, sumado a que en 30 minutos cayó el 40% del agua que cae en un mes , señaló el mandatario.

“Claro que es importante que todos tengamos en cuenta que las quebradas no son botaderos de basura. Es increíble todo lo que encontramos en las quebradas y lo que hemos visto durante la limpieza. Colchones, escaparates, bicicletas, sanitarios, llantas, de todo. Las quebradas no son botaderos de basura”, recalcó.

El mandatario agregó que las 28 familias damnificadas están autoalbergadas y se caracterizaron para entregarles ayudas ante la contingencia. Mientras que equipos de diferentes secretarías hacen presencia para acompañar a las personas afectadas.

Quebradas

El mandatario manifestó que desde hacía unas semanas las quebradas La Máquina y La Mansión están siendo objeto de mantenimiento, donde se están invirtiendo 16 mil millones de pesos para aumentar su capacidad hidráulica. Pero enfatizó en la corresponsabilidad de la comunidad para evitar estas tragedias, ya que al sábado ya se habían recolectado seis volquetas con material como basuras y sedimentos.

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