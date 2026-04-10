Un conductor huyó luego de atropellar a una mujer y su mascota, quienes murieron; luego fue detenido

Medellín

Una mujer adulta mayor y su mascota fallecieron luego de ser arrolladas por un vehículo que huyó del lugar sin auxiliar a los involucrados. El conductor fue interceptado por la policía y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, la mujer que había sacado a pasear a su mascota fue atropellada por un hombre que huyó del sitio en Villa Hermosa. La adulta fue llevada a un centro asistencial para ser atendida, pero falleció poco tiempo después. Su mascota también falleció.

En cuanto al responsable que huyó del lugar del accidente, se reporta que, gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad y los agentes de tránsito en territorio, lograron interceptarlo en la comuna de La Candelaria. Él y el vehículo fueron dejados inmovilizados.

La secretaría agrega que, gracias a los videos de cámaras de seguridad privadas y los elementos obtenidos del carro involucrado, se logró recolectar elementos de prueba que serán aportados a la investigación del caso para esclarecerlo.