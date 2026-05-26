Ahorro de agua y prevención de incendios: recomendaciones de Corantioquia por fenómeno de El Niño
Se prioriza la conservación de áreas de especial importancia ecológica, como páramos y retiros de fuentes hídricas.
Antioquia
Corantioquia hizo un llamado urgente a todos los municipios de su jurisdicción para que se preparen desde ahora ante la segunda temporada de menores lluvias del año y la posible llegada del fenómeno de El Niño. La corporación ambiental recomendó proteger los bosques, cuidar las fuentes de agua y optimizar el consumo del recurso hídrico para reducir los riesgos que se avecinan.
La corporación instó a las administraciones municipales a activar de inmediato los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, actualizar sus planes de emergencia y mantener un seguimiento permanente a las alertas hidrometeorológicas a través de fuentes oficiales como PIRAGUA, SAMA, SIATA e IDEAM.
Tras el llamado a las alcaldías, la corporación fue enfática en entregar recomendaciones a la ciudadanía. Advirtió que se debe abstener de encender fogatas o quemar basuras y residuos. En caso de visitar ríos, quebradas o zonas naturales, es fundamental recoger toda la basura generada. Además, se recomienda evitar dejar objetos como botellas de vidrio, latas o papel aluminio en espacios abiertos, ya que estos materiales pueden concentrar la radiación solar y provocar incendios.
Respecto al abastecimiento de agua, Corantioquia recomendó monitorear constantemente las fuentes y priorizar el agua potable exclusivamente para el consumo humano. Por su parte, las empresas prestadoras del servicio deben activar sus planes de contingencia, identificar fuentes alternativas como pozos o recolección de agua lluvia, reparar fugas en las redes y promover el ahorro tanto de agua como de energía. También se sugiere impulsar la construcción de reservorios para almacenar agua en épocas de abundancia.
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En materia de salud, empresas y recreación, Corantioquia enfatizó la necesidad de eliminar criaderos de mosquitos recogiendo llantas, botellas y cualquier recipiente que acumule agua, con el fin de prevenir enfermedades como dengue, chikungunya, malaria y cólera. Se recomienda además evitar la exposición prolongada al sol directo para prevenir insolaciones, así como promover el uso racional del agua y el tratamiento adecuado de aguas residuales en los sectores empresariales.
De acuerdo con los pronósticos del IDEAM y el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), se espera una disminución notable de las lluvias y un aumento significativo de las temperaturas. Ante esta situación, la entidad insistió en la importancia de actuar con rapidez para evitar daños a las personas, los ecosistemas, la economía y la infraestructura de la región.