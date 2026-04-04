Balance: tres quebradas desbordadas y cinco casas con daños es el reporte de las emergencias

Medellín

El director del Dagrd de Medellín, Carlos Quintero, entregó un reporte preliminar de las afectaciones generadas por el intenso aguacero que azotó a la capital antioqueña la tarde de este viernes santo. Según el funcionario, las precipitaciones se extendieron por casi dos horas en varias zonas, pero con mayor intensidad en el centroriente, comuna de Manrique.

El señor Quintero informó que el menor de cinco años falleció en el barrio Jardín por el desbordamiento de la quebrada La Máquina que generó el colapso de la pared de su casa donde estaba con su familia. En la zona se identificaron por ahora cinco casas con algún tipo de daño y otras anudadas con pérdida de enseres.

“Y afectará no solamente la vivienda de Sebastián, sino la parte de abajo de Manrique Oriental, que también es una creciente de La Onda. En este momento nos encontramos haciendo el censo y toda la atención social a las familias afectadas, también a través del equipo técnico del DAGRE, identificando estos temas estructurales en las viviendas que también están afectadas”, agregó el director del Dagrd.

También reportó que la quebrada La Presidenta se desbordó, generando inundaciones en el sector de El Poblado a la altura de Las Av. Las Vegas.