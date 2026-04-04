En Manrique evacuaron 11 familias y hay 28 casas afectadas por el desbordamiento de las quebradas

Medellín

Diferentes secretarías de la alcaldía de Medellín han hecho presencia en la comuna de Manrique centroriente de Medellín, donde la tarde del viernes un aguacero generó el desbordamiento de tres quebradas en igual número de barrios. Recordemos que un menor de cinco años murió y el equipo sicosocial está atendiendo la familia.

Este núcleo es del país vecino de Venezuela y el acompañamiento se hará hasta que trasladen los despojos hacia esa zona . Mientras que la atención a las familias de la zona continúa, lo mismo que el censo de damnificados con daños en viviendas y pérdida de enseres. Las afectaciones se reportaron en los barrios Las Granjas, Oriente y El Jardín por el desbordamiento de las quebradas, donde hay 62 personas afectadas.

“Ya identificamos veintiocho viviendas que tienen afectaciones, ya hay once familias evacuadas y estamos aquí retirando de la quebrada en distintos puntos los residuos que quedaron acumulados, los escombros que quedaron, el lodo, y estamos atendiendo también aguas abajo, la infraestructura hidráulica que fue también deteriorada como respuesta a la situación de la creciente de la quebrada de la máquina”, Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente.

La alcaldía informa que el principal punto de obstrucción que generó la salida de la quebrada La Mansión fue lo que generó ingreso de agua a las casas, subiendo hasta un metro dentro de los inmuebles, colapsando paredes de las casas.

Se estima que el arrastre de material de lodos, escombros y sedimentos alcanzó hasta siete cuadras de la vía pública.