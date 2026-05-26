Alcaldes del Oriente antioqueño y la ANI avanzan en mesa técnica para proyectos de movilidad

Alcaldías del Oriente de Antioquia y la ANI se reunieron para impulsar proyectos viales en esa región. Cortesía: Asocapitales.

Medellín

Alcaldes de diferentes localidades del Oriente de Antioquia, delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, articulados por medio de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, se reunieron en Bogotá para avanzar en una mesa técnica que busca soluciones a algunos proyectos estratégicos de movilidad en esa región del departamento.

En este encuentro avanzaron en la revisión de alternativas y posibles soluciones para dar continuidad a proyectos estratégicos de movilidad que impactan el desarrollo social, económico y la conectividad de la región, algunos de ellos ya con diseños y estudios previos.

Acelerar decisiones

Los alcaldes insistieron en la necesidad de acelerar las decisiones frente a los requerimientos de las obras priorizadas que benefician a los habitantes y también mejoran la competitividad de esta región.

Temas abordados

En esta mesa técnica se habló sobre los estudios que se vienen adelantando en la región para sus proyectos e intercambios viales, también los avances en la gestión predial para poder ejecutarlos, la manera como se debe dar la intervención de las vías y también la prioridad de los pasos peatonales.

Los alcaldes expusieron la necesidad de mantener el impulso de proyectos clave para la movilidad regional y destacaron algunos corredores estratégicos que hoy presentan una alta demanda de desplazamientos y que son fundamentales para la conexión.

Opinión de Rionegro

Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, indicó que “la Agencia Nacional de Infraestructura se compromete con las obras que están planteadas en los diferentes municipios, además de buscar mecanismos contractuales después de la ley de garantías para que las obras se ejecuten con los recursos que se han recogido en la región y precisamente para ser invertidos en la región. Esto implica un trabajo articulado entre la ANI y las diferentes alcaldías para poder concretar el mecanismo de contratación y que estas obras se ejecuten rápidamente”.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura se explicó que hay disposición de continuar revisando escenarios que permitan encontrar salidas viables para los proyectos y aseguró seguir explorando caminos técnicos y jurídicos.

Mesas técnicas

Para avanzar en este trabajo se estableció una mesa informativa y de seguimiento para mantener un canal permanente de comunicación entre los alcaldes del Oriente antioqueño y la ANI, con el acompañamiento articulador de Asointermedias.

Guarne busca priorización de obras

Por su parte, el alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, reiteró la necesidad de acelerar decisiones y mecanismos que permitan ejecutar proyectos priorizados, especialmente aquellos que fortalecen la movilidad, el desarrollo económico y la calidad de vida de miles de habitantes del Oriente antioqueño.

Allí hay una coincidencia de visiones en la importancia de avanzar en soluciones que permitan dar continuidad a estas obras estratégicas y seguir construyendo alternativas en beneficio de los municipios, las comunidades y el desarrollo integral del Oriente antioqueño.

Compromiso para trabajar de manera articulada

Los mandatarios y delegados de alcaldías que participaron reiteraron su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y las entidades competentes para gestionar proyectos que respondan a las necesidades actuales y futuras del territorio.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias brindó el acompañamiento institucional y sirvió como enlace para facilitar estos espacios de diálogo y articulación con el Gobierno Nacional.