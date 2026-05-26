21 predios bajo dominio de alias ‘Macaco’ y ‘Ernesto Báez’ pasarán a manos de campesinos en Caucasia

Caucasia, Antioquia

21 predios rurales en el municipio de Caucasia, que pertenecieron a los exjefes paramilitares Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, e Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, fueron recuperarados por la Agencia Nacional de Tierras en articulación con la Policía Nacional.

Las 1.677 hectáreas que hacían parte del Fondo de Reparación, estaban siendo ocupadas por particulares de forma irregular y ahora serán entregados a organizaciones campesinas y víctimas del conflicto armado de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Entre los predios intervenidos se encuentran La Alborada y La Heroica, relacionados en antecedentes judiciales con alias ‘Macaco’, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señalado por despojo de tierras, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos en el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño.

Asimismo, el predio El Avispero aparece vinculado a decisiones judiciales contra alias ‘Ernesto Báez’, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, condenado por delitos como desaparición forzada, secuestro, homicidio y masacres en la región del Magdalena Medio.

Recuperación de los predios en Caucasia y beneficios a las víctimas

La intervención institucional se extendió durante una semana y contó con acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional, quienes garantizaron la toma material de los predios y su posterior entrega a asociaciones campesinas de Caucasia.

“En un ejercicio de recuperación material de estos predios que hacían parte del Fondo de Reparación para las víctimas, son dispuestos a organizaciones campesinas que quieren trabajar la tierra y que han demostrado que, con su esfuerzo y su trabajo, han producido alimentos”, afirmó Javier Alonso Santiago, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.

La ANT informó que más de 200 campesinos serán beneficiados con estas tierras productivas, en medio de los procesos de Reforma Agraria que adelanta el Gobierno Nacional para promover el acceso a la tierra y fortalecer la soberanía alimentaria.

La Agencia Nacional de Tierras señaló que estas acciones buscan frenar las dinámicas de ocupación irregular y acaparamiento de tierras en una de las regiones más afectadas históricamente por el conflicto armado en Antioquia, además de fortalecer la reparación integral a las víctimas y garantizar el uso productivo de los predios recuperados.