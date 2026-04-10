Karol G en Coachella 2026: Donde ver su concierto, fechas, horarios y más artistas. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images) / Gerardo Mora

El festival musical Coachella es uno de los más importantes de la música, une lo mejor de los ritmos latinos con la música anglo, en inglés, español, diferentes idiomas y cuenta con los artistas más destacados de la música.

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Este viernes 10 de abril comenzó una nueva edición del Festival de Música y Artes de Coachella, que se lleva a cabo en Empire Polo Club, en Indio, California. La diferencia que tiene este evento musical es que se realizad durante dos fines de semana consecutivos que este año van del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. Los conciertos este año se realizarán en siete escenarios diferentes.

¿Cuáles artistas se presentan en Coachella 2026?

El festival tiene todos los días un artista que encabeza el cartel, es decir, el cantante más destacado de la fecha, en esta oportunidad los tres más esperados son: Justin Bieber, Sabrina Carpenter y la colombiana Karol G.

Además, incluyen artistas de la talla de The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, David Byrne, Jack White, Katseye y Bigbang se presentarán.

Lista de artistas y horarios:

Le contamos algunos de los artistas que presentarán en el festival y sus respectivos horarios, en diferentes escenarios durante el fin de semana.

Viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter: 11:05 p.m.

Carolina Durante: 5:35 p.m.

The xx: 09:00 p.m.

Katseye: 10:00 p.m.

Turnstile: 10:05 p.m.

Moby: 10:10 p.m.

Disclosure: 12:35 a.m. (del sábado 11)

Sábados 11 y 18 de abril

Justin Bieber: 1:25 a.m. (del domingo)

Morat: 12:10 p.m.

Interpol: 12:15 p.m.

Addison Rae: 7:30 p.m.

The Strokes: 11:00 p.m.

David Guetta: 11:00 p.m.

David Byrne: 12:20 a.m. (del domingo)

Domingos 12 y 19 de abril

Karol G: 11:55 p.m.

Major Lazer: 8:10 p.m.

Foster the People: 8:45 p.m.

Fatboy Slim: 10:00 p.m.

Iggy Pop: 10:10 p.m.

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Cómo ver la presentación de Karol G en Coachella 2026 por streaming:

En 2026, Coachella transmitirá actuaciones desde siete escenarios simultáneamente a través de su canal de YouTube, incluidos el Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Quasar (vertical y horizontal), Mojave, Gobi y Yuma.

Por primera vez las presentaciones de tres escenarios se transmitirán en 4K. La transmisión en vivo comienza a las 4 p.m. (hora de Miami) el 10 de abril, es decir, 3 p.m hora de Colombia.

Además de las actuaciones en vivo, los espectadores de Coachella pueden sintonizar Coachella TV, una transmisión continua que emite “actuaciones clásicas, documentales, entrevistas y material detrás de cámaras de los 25 años de historia del festival”, y después se presentarán los momentos destacados de 2026.

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Colombianos en Coachella 2026:

Este año, además de Karol G como representante femenina y latina como artista cabeza de cartel, Colombia también contará con la presencia de la agrupación bogotana Morat quienes se presentarán los días sábado 11 y 18 de abril.

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