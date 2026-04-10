El Festival del Chucu Chucu llega al Parque Simón Bolívar con tarima 360 grados en Bogotá

El próximo 18 de julio, el Parque Simón Bolívar se convertirá en la pista de baile más grande de la ciudad con la llegada del Festival del Chucu Chucu.

Credito: Diana Alfonso Directora de Comunicaciones Ampliar Credito: Diana Alfonso Directora de Comunicaciones Cerrar

Un evento que busca ser inolvidable para los amantes de la música tropical, popular y de orquesta.

Por primera vez, el parque contará con una tarima 360 grados, lo que permitirá que cada asistente disfrute de una visibilidad total y una conexión única con los artistas desde cualquier punto del escenario.

Este formato innovador garantiza que la energía se sienta en cada rincón y que la rumba se viva intensamente de principio a fin.

La nómina de artistas es de lujo. Espinoza Paz, el “Cantautor del Pueblo”, será la cuota internacional con éxitos como Soltero Feliz y El Próximo Viernes.

Wilfrido Vargas, el “Rey del Merengue”, encenderá la fiesta con clásicos como El Jardinero y Volveré. Además, se vivirá la emotiva despedida de Alci Acosta, quien interpretará sus inmortales boleros La Copa Rota y Traicionera.

Más información Fonseca conquista el Auditorio Nacional de Ciudad de México con un SOLD OUT histórico

La cuota popular estará a cargo de Pipe Bueno y Paola Jara, quienes pondrán a cantar a todo el público con temas como Guaro y Murió el Amor.

El sabor tropical llegará con Los Melódicos, mientras que la salsa de oro estará en manos de Fruko y Sus Tesos, con himnos como El Preso.

El vallenato también tendrá su espacio con Peter Manjarrés, quien traerá éxitos como Tragao de Ti.

Este festival no solo será una fiesta musical, sino también un evento con propósito. World Vision se suma como aliado para trabajar por la protección y bienestar de la niñez en situación de vulnerabilidad, reforzando el carácter social del concierto.