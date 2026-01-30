Morat anuncia conciertos en Bogotá ¿superará el récord de Beéle?: Fechas confirmadas

Hay regresos que no son solo una vuelta al origen, sino la confirmación de todo lo que se ha construido en el camino. Después de un año decisivo en su carrera, Morat, la banda bogotana de pop/rock en español más relevante de la actualidad, anuncia su regreso a la ciudad que los vio nacer con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

El anuncio llega tras un 2025 inolvidable, en el que la banda alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latín Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Ya Es Mañana”. Un reconocimiento que no solo celebró un disco, sino una etapa artística marcada por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda con millones de personas. Además, Morat saldó definitivamente sus “Asuntos Pendientes”, una gira que reafirmó su poder de convocatoria, cerrando capítulos y abriendo nuevas posibilidades.

A este momento se suma su reciente confirmación como parte del cartel oficial del Festival Coachella 2026, consolidando su proyección internacional y su lugar dentro de la conversación global de la música contemporánea. Y ahora, con todo ese camino recorrido, la historia los trae de vuelta a casa.

¿Cuándo se realizarán los conciertos?:

Durante los últimos días, una frase comenzó a aparecer como una señal compartida entre la banda y su público: “Las cometas siempre vuelan en agosto”. Lo que parecía un susurro cargado de simbolismo, hoy se transforma en una realidad contundente: Bogotá será el escenario de tres noches que prometen quedar grabadas en la memoria colectiva de sus fans.

Los conciertos se realizarán en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que ha sido testigo del crecimiento sostenido de Morat y de algunos de los momentos más significativos de su historia en vivo. Estas tres fechas no solo representan un regreso, sino la celebración de un vínculo irrompible entre la banda y su ciudad.

Las fechas elegidas son:

14, 15 y 16 de agosto de 2026, en el Movistar Arena de Bogotá

¿Dónde se podrán conseguir las boletas?:

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, con un límite máximo de 8 boletas por comprador, y contarán con las siguientes etapas de venta:

Preventa Fans: Lunes 2 de febrero – desde las 9:00 a.m. Hasta agotar existencias (2000 tickets disponibles).

Lunes 2 de febrero – desde las 9:00 a.m. Hasta agotar existencias (2000 tickets disponibles). Preventa Movistar: Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m. Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra).

Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m. Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra). Preventa Banco Falabella Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m. Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m.

Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m. Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m. Venta General: Jueves 5 de febrero – desde las 11:00 a.m.

Los precios se darán a conocer en los próximos días.

Hitos de Morat:

Cabe recordar que en años anteriores Morat realizó dos Estadios El Campín los días 6 y 7 de julio de 2024, logrando un sold out doble con su gira “Los Estadios: Antes de que Amanezca”.

Previo a esto realizó en el año 2022, 5 fechas (17, 18, 19, 20 y 24 de marzo), siendo uno de los primeros artistas e lograr este récord en el Movistar Arena de Bogotá.

Esto deja la puerta abierta a que se puedan habilitar más fechas y por qué no, romper el actual récord que tiene el artista Beéle con un total de 8 fechas.

