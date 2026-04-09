Morat llega a Coachella 2026 en uno de los momentos más importantes de su carrera

La banda colombiana Morat, referente indiscutible del pop/rock en español, se prepara para vivir uno de los hitos más importantes de su trayectoria: su participación en el Festival Coachella 2026, uno de los escenarios musicales más influyentes del mundo.

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El grupo hará parte del cartel oficial en los dos fines de semana del festival, con presentaciones programadas para el 11 y el 18 de abril en Indio, California.

El primer show de Morat tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 10:10 p.m. (hora local) / 12:10 a.m. (hora Colombia, domingo 12 de abril) en el escenario Gobi, un espacio que ha recibido a artistas emergentes y consolidados de distintas latitudes.

La presencia de la banda en este festival representa un momento clave en la expansión del pop/rock en español, al consolidarse como una de las agrupaciones en llegar a esta plataforma internacional.

Coachella, considerado un termómetro cultural de la música mundial, mezcla superestrellas, artistas emergentes y propuestas de nicho que marcan conversación global.

La inclusión de Morat en su cartel confirma el impacto que la música en español está teniendo en los escenarios más relevantes del planeta.

Este logro llega en una etapa especialmente sólida para el grupo. En 2025, Morat obtuvo su primer Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por su producción “Ya Es Mañana”, y en 2026 fue reconocido con el galardón a “Álbum del Año, Pop” en Premio Lo Nuestro.

A esto se suma el éxito de su gira “Ya Es Mañana World Tour”, con un récord histórico de 24 conciertos sold out en países como Colombia, Chile, Argentina y España.

MORAT NUEVAS FECHAS BOGOTA CORTESIA PAOLA ESPAÑA Ampliar MORAT NUEVAS FECHAS BOGOTA CORTESIA PAOLA ESPAÑA Cerrar

La banda también anunció nuevas fechas en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mientras se prepara para iniciar en agosto de 2026, en su ciudad natal Bogotá, una residencia de 6 conciertos agotados en el Movistar Arena.

Morat, formada en Bogotá en 2011 por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, ha conquistado al público con su autenticidad y talento.

Con cinco producciones discográficas y éxitos como “Cómo Te Atreves” y “No Se Va”, la banda se ha convertido en un fenómeno generacional.

Su impacto digital también es notable: más de 20 billones de streams, 2 Discos de Diamante y 55 Discos de Platino, además de colaboraciones con artistas como Duki, Feid, Juanes, Aitana, Sebastián Yatra y Camilo.

La participación de Morat en Coachella no solo representa un logro en su trayectoria, sino también un momento significativo para la música en español, que continúa ganando espacio en los escenarios más relevantes del mundo.