Karol G confiesa que quiere hablar sobre ICE en el escenario, pero le advierten que mejor no lo haga

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Karol G attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Cindy Ord/VF26/Getty Images for Vanity Fair) / Cindy Ord/VF26

La cantautora colombiana Karol G quiere pronunciarse sobre las acciones del ICE en los Estados Unidos, pero constantemente le advierten que no lo haga.

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“La gente me dice: ‘Mejor no lo hagas’ ¿Por qué? Porque si dices algo, puede que al día siguiente te llamen: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’. Te conviertes en un blanco fácil, porque hay quienes quieren demostrar su poder", confesó en entrevista con la revista Playboy.

La estrella del reggaetón, que será la primera latina en encabezar el cartel del Festival de Coachella 2026, afirma que “tengo una gran plataforma, y por eso quiero esperar. Si alguien intentara hacerme daño, quiero mantenerme firme en mi plataforma por mi comunidad. Por eso, tal vez deba ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más”.

“¿Qué impacto real tiene decir ‘ICE Out’ en comparación con algo que pueda tener un impacto real en mi comunidad?”, pregunta.

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Por último, admite que su equipo la mataría por decir “ICE Out”, “pero estoy dispuesta a decirlo. Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?”.