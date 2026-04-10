Shakira recibe un homenaje global de sus clubes de fans en 13 países

La superestrella colombiana Shakira fue sorprendida con un gesto que refleja la magnitud de su influencia en el mundo.

Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images) / John Nacion Ampliar Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images) / John Nacion Cerrar

Un total de 24 clubes de fans de El Salvador, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia se unieron para producir un video homenaje que recorre su trayectoria y resalta la huella que ha dejado en millones de personas.

El material audiovisual, compartido en alta definición, reúne mensajes en varios idiomas que transmiten emoción, orgullo y gratitud hacia la artista.

Los seguidores destacan no solo su talento musical, sino también su capacidad de crear vínculos con distintas generaciones y culturas, consolidándola como un ícono global de la música.

En el video, los clubes de fans expresan cómo Shakira ha sido inspiración en sus vidas, reconociendo su compromiso con causas sociales, su versatilidad artística y su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.

Este homenaje se convierte en una muestra palpable del profundo vínculo que la cantante ha construido con sus seguidores, quienes la acompañan en cada etapa de su carrera.

La iniciativa surgió de manera colaborativa entre comunidades de diferentes países, demostrando la fuerza de una red internacional que se mantiene activa y unida.

Para muchos, este gesto simboliza la gratitud hacia una artista que ha sabido representar a Latinoamérica en escenarios internacionales, llevando su cultura y raíces a lo más alto.

El homenaje también subraya la importancia de la relación entre artistas y fans, un lazo que se fortalece con acciones colectivas como esta.

Con este tributo, Shakira reafirma su lugar en la historia de la música contemporánea, no solo como intérprete y compositora, sino como una figura que inspira a millones de personas alrededor del mundo.