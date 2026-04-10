El cantautor colombiano Manuel Turizo presenta su quinto álbum de estudio ‘APAMBICHAO’

Manuel Turizo at the 2025 American Music Awards held at the Fontainebleau Las Vegas on May 26, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images) / Gilbert Flores

El cantautor colombiano Manuel Turizo presentó su quinto álbum de estudio ‘APAMBICHAO’.

El nuevo disco de Turizo “fusiona sonidos del pop latino y la música urbana en una propuesta que celebra la identidad cultural de Colombia a través de su música, tradiciones y la energía de su gente”, reza el comunicado.

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‘APAMBICHAO’ es un disco inspirado en las raíces del artista colombiano.

“El álbum retrata la esencia de las calles colombianas: sus colores, su gastronomía, los raspados en las esquinas, la autenticidad de su gente y la atmósfera tropical que define gran parte de su identidad cultural”, dice el comunicado.

Las 15 canciones que componen el álbum crean “una narrativa musical que combina romance, ritmo y una conexión directa con el espíritu caribeño que caracteriza su sonido”.

Junto al disco se estrena el nuevo sencillo “Te hacen falta dos”, que viene acompañado de un video con referencias visuales a la cultura colombiana, reforzando el concepto artístico del proyecto.

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Previo al lanzamiento del álbum, Turizo presentó el sencillo que le da título a este nuevo trabajo discográfico.

Además de Maluma, hay colaboraciones con Diomedes Díaz, Dálmata, Luis Alfonso y Emilia.