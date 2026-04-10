Exclusivo: Más de 450 aeronaves de las Fuerzas Militares no están aseguradas

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“Tenemos aseguradas 189 aeronaves de las FF.MM., de ellas, 71 son de la FAC”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, entregó nuevas cifras sobre el aseguramiento de aeronaves en las Fuerzas Militares, tras la revelación de Caracol Radio por el caso del avión Hércules accidentado.

Durante la entrevista, el jefe de la cartera señaló que actualmente “tenemos aseguradas 189 aeronaves de las Fuerzas Militares”. Dentro de ese total, precisó que “71 aeronaves de la FAC” cuentan con póliza.

El ministro explicó que esta cifra ha tenido un aumento en los últimos años. “Hace cuatro años solamente estaban aseguradas sesenta y tres aeronaves de la FAC. Se aumentó a setenta y uno”, afirmó.

Aseguramiento del material militar

En ese contexto, reiteró que el aseguramiento del material militar no es total y responde a decisiones operacionales y presupuestales. “Se hace un balance de si es necesario asegurar todo o no lo es”, dijo.

Sobre los criterios para definir qué aeronaves cuentan con seguro, detalló que se tienen en cuenta variables como la “exposición al riesgo”, el “nivel de accidentalidad” y la “sensibilidad estratégica”.

El ministro también indicó que dentro de las aeronaves aseguradas se encuentran equipos utilizados en operaciones, incluidos helicópteros en zonas de alta exposición.

Estas declaraciones se dan en medio del debate por la falta de seguro del avión Hércules accidentado, caso en el que el propio ministro confirmó: “El avión no está asegurado”, mientras insistió en que “todas las personas que iban a bordo de ese avión estaban aseguradas”.

Cifras de seguridad aérea en el país

Tras accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en el departamento de Putumayo que dejó más de 69 muertos, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar presentaron cifras sobre la seguridad aérea y el estado de la flota de la fuerza pública.

Según los datos expuestos, entre 2008 y 2026 se han registrado 92 accidentes de aeronaves, de los cuales 44 dejaron víctimas fatales, es decir, el 48% del total en un periodo de 18 años.

El comportamiento histórico evidencia una reducción en los accidentes. Los picos más altos se registraron en 2012 con 10 casos y en 2013 con 11, mientras que en los últimos años la cifra ha bajado a un caso anual en 2025 y 2026.

Del total de eventos, 57 corresponden a helicópteros y 35 a aviones. En cuanto a las causas, el 75% están asociadas a factor humano, el 22% a fallas técnicas, el 2% a factores operacionales y el 1% está por determinar.

En materia de alistamiento, las cifras indican que el promedio de disponibilidad de la flota aérea entre 2015 y 2025 se ha mantenido cercano al 62%, por debajo del nivel ideal del 75%. El comportamiento anual muestra: 59% en 2015, 60% en 2016 y 2017, 61% en 2018, 62% en 2019 y 2020, 63% en 2021, 64% en 2022, 63% en 2023, una caída a 60% en 2024 y 61% en 2025.

Por tipo de aeronave, los aviones registran niveles de alistamiento que oscilan entre 58% y 66%, cerrando en 64% en 2025, mientras que los helicópteros presentan mayor variación, con una caída a 57% en 2024 y una leve recuperación a 58% en 2025.

Sobre la composición de la flota, para 2025 se reportan 676 aeronaves en total: 387 de la Fuerza Aeroespacial, 144 del Ejército, 29 de la Armada y 116 de la Policía.De estas, 315 son aviones y 361 helicópteros.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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