Comandante de la FAC reveló que Hércules siniestrado “iba a despegar con un peso de 133 mil libras”

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, aseguró que el avión Hércules FAC 1016 accidentado no cumplía una misión de entrenamiento, sino una operación de transporte con tripulación adicional.

Durante el debate de control político en el Congreso, el oficial fue enfático: “estaba volando una misión, no de entrenamiento, una misión de transporte”, en la que iban 126 personas, de las cuales 11 eran tripulantes.

Explicó que este tipo de vuelos incluye personal adicional. “Lleva una tripulación adicional… para aumentar inclusive la alerta situacional”, indicó.

También aclaró que no había alumnos a bordo: “Cuando uno va en entrenamiento, es porque el operador es un alumno, en este caso no iba ningún alumno”.

Sobre las condiciones del vuelo, detalló: “el avión iba a despegar con un peso de 133 mil libras”. Precisó que este tipo de aeronaves puede operar en ese punto hasta con 139 mil libras y que su peso máximo estructural alcanza las 155 mil libras.

Sobre el historial del avión, explicó que era una aeronave “construida en 1983” y que “fue donada a Colombia en el año 2020”. Agregó que, al momento de llegar al país, “tenía disponibles 16.000 horas, como las que figuran ahí, EPH”, es decir, horas equivalentes de base.

Según dijo, este tipo de aeronaves “salen con una disponibilidad de 38.000 horas de vuelo base”, aunque aclaró que esa disponibilidad puede variar dependiendo del tipo de operación que realicen.

El oficial señaló que el FAC 1016 llevaba seis años en servicio en Colombia y que “lo que habíamos volado con esa aeronave” eran “1.300 horas”. Con base en ese cálculo, sostuvo que “le quedan 20.000 horas” y añadió que, “a razón de 340 horas anuales, pues podemos volar 45 años más”, siempre y cuando exista “la disponibilidad presupuestal” para repuestos y mantenimientos.

Sobre las intervenciones técnicas hechas a la aeronave, indicó que “el más importante que se le hizo fue el PDM”, procedimiento que “costó 11.500 millones”. Explicó además que “un PDM se hace cada seis años”, y que adicionalmente al avión “se le hizo el Home Station Check, y los chequeos isocrónicos”. Precisó que “los isocrónicos se hacen más o menos cada año y medio, dependiente de las horas que van volando”, mientras que “el Home Station es en medio de las isocrónicas”.

El general también sostuvo que la aeronave tenía vigente su certificación. “En este momento lo tenía vigente, dura tres años, la certificación”, dijo, al explicar que esa verificación acredita que la aeronave “está cumpliendo con todo.