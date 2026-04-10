Aviones de combate de la FAC no están asegurados: estas son las aeronaves sin póliza

Documentos oficiales conocidos por Caracol Radio evidencian que el aseguramiento de aeronaves en la Fuerza Aeroespacial no es integral y se concentra principalmente en aviones de transporte, enlace y apoyo, mientras varias de las principales plataformas de combate no cuentan con póliza vigente.

De hecho, la Fuerza Aeroespacial Colombiana reconoció que actualmente solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública cuentan con seguro, lo que deja por fuera de cobertura al 67% de la flota aérea del país. El dato se confirmó tras la denuncia del sistema informativo de Caracol Radio que reveló que el avión Hércules que se accidentó en Putumayo dejando 69 muertos, no estaba asegurado.

En la información revisada se establece que dentro de las aeronaves que sí están aseguradas se encuentran aviones estratégicos como los Boeing 737, Boeing 767, Embraer Legacy 600, así como aeronaves de transporte táctico como los CN-235 y Casa C-295.

En contexto: El 67% de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) no está asegurada

También aparecen helicópteros como los UH-60L, Bell 412 y AW-139, además de aeronaves de entrenamiento como los Texan T-6 y plataformas de aviación liviana como Cessna y King Air.

Incluso, en los documentos se evidencian algunas aeronaves utilizadas para misiones especiales, como los Beechcraft C90 GTX, Cessna SR560 y el Citation CJ2 Plus.

Sin embargo, la información también confirma que varias de las aeronaves más sensibles para operaciones militares no están aseguradas. Entre ellas figuran los aviones Hércules, los cazas Kfir, los helicópteros de combate Arpía, así como aeronaves Bell, los aviones de ataque Súper Tucano, A-37 y plataformas de apoyo como el AC-47 “Fantasma”.

Este panorama evidencia que el esquema de aseguramiento actual prioriza aeronaves de transporte y apoyo, mientras deja por fuera capacidades clave de combate y operaciones ofensivas.

El 67% de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) no está asegurada

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reconoció que actualmente solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública cuentan con seguro, lo que deja por fuera de cobertura al 67% de la flota aérea del país. La noticia se da tras la denuncia de Caracol Radio, que reveló que el avión Hércules accidentado en Putumayo no contaba con un seguro.

Según la información, la limitada cobertura obedece a un déficit presupuestal cercano a los $244.000 millones para la vigencia 2026,lo que ha impedido asegurar la totalidad de las aeronaves.

La Fuerza Aeroespacial señaló que, con los recursos disponibles, se ha priorizado el aseguramiento de aeronaves consideradas estratégicas para la operación.

En el mismo pronunciamiento, la institución indicó que “prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”.