¿A qué tienen derecho las familias de los militares muertos?: Denuncian que están siendo engañados

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Ejército advierte engaños a familias de las víctimas en accidente aéreo FAC y ofrece apoyo directo

Las familias de las víctimas del accidente del avión Hércules C-130 en el departamento de Putumayo denuncian sobre presuntos abusos por parte de algunos abogados que estarían cobrando sumas excesivas para gestionar trámites que, según las autoridades, son completamente gratis.

De acuerdo con el mayor José Robinson Martínez, subdirector de prestaciones sociales del Ejército Nacional, desde el momento en que se conoció el siniestro se activaron todos los protocolos institucionales para garantizar el acompañamiento a las familias.

El oficial fue enfático en advertir que no es necesario recurrir a intermediarios para acceder a los beneficios, ya que estos procesos se realizan directamente con la institución de manera transparente y sin costo alguno.

“El Ejército ha dispuesto todas sus capacidades humanas y administrativas para asegurar que las familias reciban de forma oportuna y digna los derechos que les corresponden por ley”, explicó el mayor Martínez.

Además, dijo que se habilitó una ruta de atención a través de los jefes de talento humano de las unidades militares, así como una línea directa de atención para resolver dudas y hacer seguimiento a cada caso.

¿A qué tienen derecho las familias de los militares fallecidos?

En cuanto a las ayudas, el oficial fue claro en decir que los familiares de los uniformados fallecidos tienen derecho a prestaciones como cesantías definitivas y el estudio para una pensión de sobrevivencia.

Estos beneficios buscan brindar un respaldo económico a los allegados de quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a las familias para que no se dejen engañar por terceros que ofrecen gestionar estos trámites a cambio de dinero.

Insisten en que todo el proceso es gratuito y cuenta con acompañamiento permanente por parte del Ejército, en medio de una tragedia que enluta a 69 familias y a todo el país.

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